باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پوررهنما، ملی‌پوش پاراتکواندو ایران، در سومین روز از رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به مدال برنز دست یافت.

پوررهنما در دیدار رده‌بندی وزن ۸۰- کیلوگرم کلاس K44 برابر اسماعیل از عراق به میدان رفت و با پیروزی ۲ بر یک، جایگاه سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

نماینده کشورمان راند نخست را با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود خود به پایان رساند، اما در راند دوم با نتیجه ۶ بر ۵ شکست خورد. پوررهنما در راند سوم با برتری ۱۱ بر ۴ کار را تمام کرد تا پیروز این مبارزه شود و مدال برنز را به دست آورد.

دارنده مدال نقره پارالمپیک توکیو پیش از این در مرحله نیمه‌نهایی مقابل علیرضا بخت، دیگر نماینده ایران، شکست خورده بود و به دیدار رده‌بندی راه یافته بود.