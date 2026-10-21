۱۷ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز شامل ۱۱ واحد بنای مسکونی و ۶ مورد دیوارکشی، در اراضی کشاورزی شهرستان نور قلع و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و صیانت از زمین‌های زراعی انجام شد.

او افزود: در جریان این اقدام، ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که شامل ۱۱ واحد بنای مسکونی و ۶ مورد دیوارکشی بود، با حضور همکاران جهاد کشاورزی شهرستان نور، نیروی انتظامی و همراهی یگان حفاظت اراضی غرب استان قلع و قمع گردید.

غفاری گفت: در نتیجه این عملیات، ۳۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی در روستا‌های سلیاکتی، سرکاج، ایزخورده و حاجی‌آباد پاکسازی و از تصرف ساخت‌وساز غیرمجاز خارج شد.

دیر جهاد کشاورزی شهرستان نور در پایان بر ادامه برخورد قانونی و بدون اغماض با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران

برچسب ها: قلع و قمع ، زمین خواری
خبرهای مرتبط
قلع و قمع بیش از ۷ هزار مترمربع تغییر کاربری غیر‌مجاز در آمل
صیانت از اراضی کشاورزی در آمل؛ ۵ هزار مترمربع تغییر کاربری غیر‌مجاز قلع و قمع شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توسعه توتستان‌ها؛ بستری برای رونق اقتصاد پایدار روستا و توانمندسازی زنان
آخرین اخبار
توسعه توتستان‌ها؛ بستری برای رونق اقتصاد پایدار روستا و توانمندسازی زنان
خلع ید زمین پتروشیمی میانکاله با حکم قطعی دیوان عدالت اداری
کشف ۸۰ تن برنج خارج از شبکه در شهرستان بابلسر
سرشاخه دعانویسی در غرب مازندران بازداشت شد
قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان نور
توزیع بیش از ۳۶۲ تن مرغ در مازندران
برخورد با رنگ‌افزایی غیرمجاز مرکبات