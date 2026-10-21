۱۷ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز شامل ۱۱ واحد بنای مسکونی و ۶ مورد دیوارکشی، در اراضی کشاورزی شهرستان نور قلع و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و صیانت از زمین‌های زراعی انجام شد.

او افزود: در جریان این اقدام، ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که شامل ۱۱ واحد بنای مسکونی و ۶ مورد دیوارکشی بود، با حضور همکاران جهاد کشاورزی شهرستان نور، نیروی انتظامی و همراهی یگان حفاظت اراضی غرب استان قلع و قمع گردید.

غفاری گفت: در نتیجه این عملیات، ۳۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی در روستا‌های سلیاکتی، سرکاج، ایزخورده و حاجی‌آباد پاکسازی و از تصرف ساخت‌وساز غیرمجاز خارج شد.

دیر جهاد کشاورزی شهرستان نور در پایان بر ادامه برخورد قانونی و بدون اغماض با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران