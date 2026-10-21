باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری و خدمات، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار اظهار کرد: این میزان افزایش در شرایطی اعمال شده که هزینه‌های فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و تأمین هزینه‌های جاری و حفظ ناوگان برای شرکت‌ها دشوارتر شده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از استفاده‌کنندگان خدمات ریلی را اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند، افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مسافران، تنها نیمی از میزان افزایش قیمتی را که از مراجع قانونی ذی‌ربط مجوز گرفته بودند، اعمال کردند.

سعیدی با اشاره به رشد قابل توجه هزینه‌های تأمین قطعات و تجهیزات ناوگان ریلی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه، قیمت هر چرخ واگن که پیش‌تر حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت واگن‌های مسافری، حتی در نمونه‌های تولید داخل، افزایش قابل توجهی داشته و هزینه تأمین یک واگن از واگن‌سازان داخلی نیز به حدود یک‌هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری و خدمات ادامه داد: علاوه بر هزینه‌های مربوط به خرید و نگهداری ناوگان، هزینه نیروی انسانی در بخش خدمات ریلی نیز در مقایسه با بسیاری از بخش‌های دیگر بالاست و مجموع این عوامل، ادامه فعالیت شرکت‌ها را با دشواری مواجه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه شرکت‌های ریلی تمایلی به افزایش قیمت بلیت ندارند، گفت: با وجود این، در شرایط فعلی امکان حفظ وضعیت موجود برای بسیاری از شرکت‌ها وجود ندارد؛ چراکه هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات و اداره ناوگان به‌شدت افزایش یافته است.

سعیدی با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین مورد نیاز برای فعالیت در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: تأمین ناوگان جدید به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد و بازگشت این سرمایه نیز زمان‌بر است. برای نمونه، در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز قیمت یک دستگاه اتوبوس به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین فعالان این حوزه‌ها برای ادامه فعالیت باید سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهند، در حالی که دوره بازگشت سرمایه در این بخش طولانی است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت معیشتی مسافران، تلاش کرده‌اند افزایش قیمت بلیت را به حداقل ممکن محدود کنند؛ اما برای تداوم ارائه خدمات، تأمین هزینه‌های ناوگان و حفظ کیفیت خدمات، تأمین منابع مالی متناسب با هزینه‌های واقعی ضروری است.