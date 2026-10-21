رئیس اداره ایمنی و پایش حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از برنامه‌ریزی و اجرای طرح گسترده آموزش ایمنی ترافیک به بیش از ۲ هزار دانش آموز حاشیه راه‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - احسان نونژاد رئیس اداره ایمنی و پایش حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اعلام این خبر بر اهمیت ارتقای فرهنگ ترافیک و ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای، برنامه‌ریزی لازم برای تحت پوشش قرار دادن ۳۰ مدرسه واقع در حاشیه‌ راه‌های استان تا پایان سال تحصیلی انجام شده است.

او افزود: در قالب این طرح که در طول سال تحصیلی جاری اجرایی می‌شود، بیش از ۲,۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان مناطق هدف، آموزش‌های تخصصی لازم را فرا خواهند گرفت.

نونژاد با اشاره به رویکرد محتوایی این دوره‌ها اضافه کرد: در این برنامه‌های آموزشی، علاوه بر ارائه آموزش‌های کاربردی ایمنی عبور و مرور جاده‌ای، نقش تلفات و تصادفات رانندگی و تأثیرات منفی آن بر مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و خانواده به‌تفصیل برای دانش‌آموزان تشریح خواهد شد.

رئیس اداره ایمنی و پایش حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیک و ایمنی راه‌ها از سنین پایه برداریم.

برچسب ها: طرح آموزشی ، راهداری خوزستان
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