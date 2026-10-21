مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس از اجرای ۵۰ برنامه جهادی در حوزه‌های ورزشی، اجتماعی، درمانی و حمایتی در قالب رزمایش جهادگران بسیج ورزشکاران خبر داد و گفت: این رزمایش با مشارکت ۲۵ ناحیه مقاومت بسیج استان و حضور ۸۵۰ نفرروز نیروی جهادی، به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدامین صباغیان مقدم، مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس، با اشاره به آغاز رزمایش سراسری جهادگران بسیج ورزشکاران اظهار کرد: این رزمایش از ۳۰ مهرماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه نمادین آن در استان کردستان برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه بسیج ورزشکاران استان فارس ظرفیت قابل‌توجهی در فعالیت‌های جهادی دارد، افزود: تاکنون بیش از ۲۵ گروه جهادی ورزشکار در استان شناسایی و سازمان‌دهی شده‌اند که در قالب این رزمایش، ۵۰ برنامه خرد و کلان را در عرصه‌های مختلف به اجرا درمی‌آورند.

صباغیان مقدم ادامه داد: ارائه خدمات ورزشی و اجتماعی، مشاوره، خدمات پزشکی و درمانی مرتبط با ورزش، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، بهسازی و مرمت سالن‌های ورزشی، برپایی موکب‌های ورزشی در تجمعات شبانه، تهیه و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای ورزشکاران کم‌برخوردار، مشارکت در آزادسازی زندانیان و اجرای نذر قربانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رزمایش است.

فعالیت جهادگران ورزشکار در سه پهنه استان

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای هماهنگ فعالیت‌ها در سطح استان گفت: به‌منظور تسهیل در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های جهادی، استان فارس به سه پهنه شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم شده است.

او افزود: پهنه شمالی با محوریت ناحیه آباده، پهنه مرکزی با محوریت شهرستان کوار و پهنه جنوبی با محوریت ناحیه لامِرد فعالیت خواهند کرد و برنامه‌های آغازین رزمایش در این مناطق نیز در دستور کار قرار دارد.

فارس دارای ۴۵ شهید ورزشکار است

صباغیان مقدم با اشاره به نقش ورزشکاران در عرصه‌های ایثار و فداکاری اظهار کرد: ورزشکاران ایران اسلامی علاوه بر افتخارآفرینی در میادین ورزشی، در عرصه‌های دفاع از کشور، امنیت و انقلاب نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند و تاکنون ۳۵۰ شهید ورزشکار در سطح کشور تقدیم شده است.

او با بیان اینکه استان فارس ۴۵ شهید ورزشکار دارد، افزود: این شهدا از نقاط مختلف استان و عرصه‌های گوناگون دفاع از کشور برخاسته‌اند و یاد و خاطره آنان همواره الهام‌بخش جامعه ورزش و نسل جوان خواهد بود.

تربیت جوانان کارآمد؛ یکی از اهداف فعالیت‌های جهادی

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جهادی صرفاً به اجرای طرح‌های عمرانی و اجتماعی محدود نمی‌شود، گفت: یکی از اهداف مهم این اقدامات، تربیت جوانان و مدیران کارآمد برای پذیرش مسئولیت‌های آینده نظام است.

او تصریح کرد: در کنار توجه به سلامت جسمانی ورزشکاران، باید به پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار، خدمت‌رسانی و تعهد اجتماعی نیز توجه شود تا نسل جوان بتواند در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به مردم گام بردارد.

صباغیان مقدم همچنین با اشاره به حمایت و همکاری مجموعه سپاه فجر استان فارس، بسیج سازندگی و نواحی مقاومت بسیج، از برنامه‌ریزی برای اجرای این رزمایش در ۲۵ ناحیه استان خبر داد و گفت: در طول یک هفته، ۸۵۰ نفرروز فعالیت جهادی در ۱۲ عرصه پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

آمادگی کانون‌های بسیج ورزشکاران برای جذب علاقه‌مندان

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان عضویت علاقه‌مندان در بسیج ورزشکاران اظهار کرد: تمامی کانون‌های بسیج ورزشکاران در نواحی مقاومت بسیج شهرستان‌های استان آماده پذیرش ورزشکاران و علاقه‌مندان هستند و متقاضیان می‌توانند برای عضویت و مشارکت در فعالیت‌های جهادی به کانون بسیج ورزشکاران شهرستان خود مراجعه کنند.

صباغیان مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی خاطرنشان کرد: ظرفیت بسیج برای حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم فراهم است و جامعه ورزش نیز تلاش می‌کند در کنار افتخارآفرینی در میادین ورزشی، با خدمت‌رسانی به مردم و حضور در عرصه‌های جهادی، نقش مؤثری در پیشرفت و اعتلای کشور ایفا کند.

برچسب ها: بسیج ورزشکاران فارس ، رزمایش ، جهادی
خبرهای مرتبط
تقدیر بسیج فارس از قهرمان مسابقات پارالمپیک ۲۰۲۴
اجرایی شدن ۴۰۰ سانس ورزشی رایگان در شیراز/تاسیس تیم قلم تندرستی
اهدای ۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان محروم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حضور ۹۶ شرکت‌کننده در دهمین نمایشگاه طلا و جواهر شیراز/ نگاه تخصصی، مزیت امسال نمایشگاه است
آخرین اخبار
حضور ۹۶ شرکت‌کننده در دهمین نمایشگاه طلا و جواهر شیراز/ نگاه تخصصی، مزیت امسال نمایشگاه است
دو بانو و قابی که از مهمان خال‌پوش بیشه ماند + فیلم
صرفه‌جویی ۶۰ مگاواتی برق با همراهی ۵ هزار مشترک صنعتی فارس
چیدن گوهر یاقوتی اشکفتو از دل باغ‌های رستاق
طرح ۵۲ هکتاری نهضت ملی مسکن زرقان برای احداث ۲ هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود
آغاز توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس فارس از آبان‌ماه/ ۱۴.۷ میلیون پاکت شیر توزیع می‌شود
سایه زرد بر آسمان فارس؛ باران‌های پراکنده و لغزندگی جاده‌ها
نجات جان ۷۰ بیمار و مدیریت ۱۰ زایمان اورژانسی در نیمه نخست امسال
مانور مدیریت بحران در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان شیراز کلید خورد
تزریق ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی به ورزش فارس/رشد ۸۹ درصدی اعتبارات حوزه ورزش و جوانان
افتتاح همزمان ۳۳ پروژه ورزشی؛ طرح میدان همدلی در مدارس فارس
شیراز میزبان مرحله استانی هجدهمین مسابقات «مُدهامّتان»
تعیین تکلیف پایانه کاراندیش و واحدهای آلاینده شیراز
شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در شیراز/ اجرای ۳۶۶ طرح اصلاح هندسی برای کاهش سوانح رانندگی