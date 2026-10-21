باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدامین صباغیان مقدم، مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس، با اشاره به آغاز رزمایش سراسری جهادگران بسیج ورزشکاران اظهار کرد: این رزمایش از ۳۰ مهرماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه نمادین آن در استان کردستان برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه بسیج ورزشکاران استان فارس ظرفیت قابل‌توجهی در فعالیت‌های جهادی دارد، افزود: تاکنون بیش از ۲۵ گروه جهادی ورزشکار در استان شناسایی و سازمان‌دهی شده‌اند که در قالب این رزمایش، ۵۰ برنامه خرد و کلان را در عرصه‌های مختلف به اجرا درمی‌آورند.

صباغیان مقدم ادامه داد: ارائه خدمات ورزشی و اجتماعی، مشاوره، خدمات پزشکی و درمانی مرتبط با ورزش، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، بهسازی و مرمت سالن‌های ورزشی، برپایی موکب‌های ورزشی در تجمعات شبانه، تهیه و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای ورزشکاران کم‌برخوردار، مشارکت در آزادسازی زندانیان و اجرای نذر قربانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رزمایش است.

فعالیت جهادگران ورزشکار در سه پهنه استان

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای هماهنگ فعالیت‌ها در سطح استان گفت: به‌منظور تسهیل در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های جهادی، استان فارس به سه پهنه شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم شده است.

او افزود: پهنه شمالی با محوریت ناحیه آباده، پهنه مرکزی با محوریت شهرستان کوار و پهنه جنوبی با محوریت ناحیه لامِرد فعالیت خواهند کرد و برنامه‌های آغازین رزمایش در این مناطق نیز در دستور کار قرار دارد.

فارس دارای ۴۵ شهید ورزشکار است

صباغیان مقدم با اشاره به نقش ورزشکاران در عرصه‌های ایثار و فداکاری اظهار کرد: ورزشکاران ایران اسلامی علاوه بر افتخارآفرینی در میادین ورزشی، در عرصه‌های دفاع از کشور، امنیت و انقلاب نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند و تاکنون ۳۵۰ شهید ورزشکار در سطح کشور تقدیم شده است.

او با بیان اینکه استان فارس ۴۵ شهید ورزشکار دارد، افزود: این شهدا از نقاط مختلف استان و عرصه‌های گوناگون دفاع از کشور برخاسته‌اند و یاد و خاطره آنان همواره الهام‌بخش جامعه ورزش و نسل جوان خواهد بود.

تربیت جوانان کارآمد؛ یکی از اهداف فعالیت‌های جهادی

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جهادی صرفاً به اجرای طرح‌های عمرانی و اجتماعی محدود نمی‌شود، گفت: یکی از اهداف مهم این اقدامات، تربیت جوانان و مدیران کارآمد برای پذیرش مسئولیت‌های آینده نظام است.

او تصریح کرد: در کنار توجه به سلامت جسمانی ورزشکاران، باید به پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار، خدمت‌رسانی و تعهد اجتماعی نیز توجه شود تا نسل جوان بتواند در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به مردم گام بردارد.

صباغیان مقدم همچنین با اشاره به حمایت و همکاری مجموعه سپاه فجر استان فارس، بسیج سازندگی و نواحی مقاومت بسیج، از برنامه‌ریزی برای اجرای این رزمایش در ۲۵ ناحیه استان خبر داد و گفت: در طول یک هفته، ۸۵۰ نفرروز فعالیت جهادی در ۱۲ عرصه پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

آمادگی کانون‌های بسیج ورزشکاران برای جذب علاقه‌مندان

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان عضویت علاقه‌مندان در بسیج ورزشکاران اظهار کرد: تمامی کانون‌های بسیج ورزشکاران در نواحی مقاومت بسیج شهرستان‌های استان آماده پذیرش ورزشکاران و علاقه‌مندان هستند و متقاضیان می‌توانند برای عضویت و مشارکت در فعالیت‌های جهادی به کانون بسیج ورزشکاران شهرستان خود مراجعه کنند.

صباغیان مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی خاطرنشان کرد: ظرفیت بسیج برای حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم فراهم است و جامعه ورزش نیز تلاش می‌کند در کنار افتخارآفرینی در میادین ورزشی، با خدمت‌رسانی به مردم و حضور در عرصه‌های جهادی، نقش مؤثری در پیشرفت و اعتلای کشور ایفا کند.