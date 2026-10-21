باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه کیفی آذربایجان‌غربی امروز با حضور دکتر فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس شورای استاندارد استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان کشوری و استانی و فعالان عرصه تولید و کیفیت در سالن رخشاء شرکت توزیع نیروی برق استان در حال برگزار است.

ابراهیم فخری مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با گرامیداشت روز جهانی استاندارد با شعار «استاندارد؛ چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» مدیریت مصرف و بهره‌وری انرژی را کلید اصلی حل بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و بر رویکردهای نوین این اداره‌کل تأکید کرد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت مدیریت ناترازی انرژی تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ بازرسی و اجرای مقررات برچسب انرژی ساختمان‌ها در استان به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و از عموم مردم و تمامی دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند تا علاوه بر کمک به کاهش مصرف انرژی شاهد کاهش هزینه‌های خانوارهای مصرف‌کننده باشیم.

وی همچنین یادآور شد: واحدهای تولیدی پرمصرف نیز مکلف به دریافت سالانه گواهی معیار مصرف انرژی هستند و در صورت عدم انطباق، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

فخری با اشاره به جایگاه ویژه استان به عنوان دروازه ترانزیتی کشور گفت: با الکترونیکی شدن فرآیندها حجم پرونده‌های ارجاعی در گمرکات و پایانه‌های مرزی استان طی سال گذشته حدود دو برابر شد اما با تلاش جهادی همکاران و حمایت سازمان ملی استاندارد هیچ‌گونه توقفی در ترخیص کالاها رخ نداد و پاسخ‌گویی به استعلامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت.

کسب رتبه دوم کشوری در پوشش آزمایشگاهی

وی توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی را یکی از دستاوردهای مهم استان برشمرد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته آذربایجان‌غربی موفق شد با افزایش تعداد آزمایشگاه‌های همکار تأییدصلاحیت‌شده به رتبه دوم کشوری در پوشش آزمایشگاهی دست یابد تا نیاز به ارسال نمونه به سایر استان‌ها به حداقل برسد.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه: برجسته شدن نقش آذربایجان‌غربی در تجارت خارجی

قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز در این مراسم با اشاره به نقش برجسته و استراتژیک آذربایجان‌غربی در تجارت خارجی و مدیریت صادرات در شرایط خاص کشور خواستار تعدیل دوره‌های بازرسی فنی، بازتوزیع منابع استاندارد و حمایت واقعی از واحدهای تولیدی و معدنی استان شد.

وی با تشریح پتانسیل‌ها و چالش‌های اقتصادی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از مزیت کم‌نظیرِ همجواری با سه کشور و قرار گرفتن در دروازه اتصال به اتحادیه‌ها و بازارهای مهم منطقه‌ای از استان‌های کلیدی و استراتژیک کشور به شمار می‌رود و تنوع و گستردگی محصولات تولیدی استان در تمامی حوزه‌ها بسیار بالا است و ظرفیت ویژه‌ای برای شکوفایی اقتصاد ملی فراهم کرده است.

کریمی با اشاره به تحولات اخیر و شرایط جنگ و محدودیت‌های ترانزیتی افزود: با شروع جنگ و چالش‌های ناشی از محاصره دریایی نقش آذربایجان‌غربی در حوزه صادرات و واردات کالا بسیار پررنگ و حیاتی شد و خوشبختانه توانستیم با همراهی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه اداره‌کل استاندارد مباحث مربوط به گمرکات و جریان روان واردات و صادرات کالا را به نحو مقتضی مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جایگاه سازمان استاندارد به نقطه‌ای رسیده که کنترل اصالت و داشتن نشان استاندارد بر روی تمامی محصولات به‌دقت رصد می‌شود، تأکید کرد: با وجود این حجم سنگین وظایف فعالان استاندارد در آذربایجان‌غربی با یک‌پنجم امکانات، نیروی انسانی و منابع مالی استان‌های بزرگ بندری نظیر بندرعباس همان حجم از ماموریت‌ها را به سرانجام می‌رسانند و لذا انتظار می‌رود بخشی از درآمدهای حاصله برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه امکانات مورد نیاز استان در راستای حمایت از تولید بازتوزیع شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در ادامه به چالش‌های واحدهای تولیدی در فرآیند نظارت‌های فنی اشاره کرد و گفت: الزام برخی واحدهای تولیدی به انجام چهار بار بازرسی و نمونه‌برداری در طول یک سال هزینه‌های سربار سنگینی تحمیل کرده و با ماهیت فرآیندهای تولیدی تداخل ایجاد می‌کند. پیشنهاد جدی ما این است که با تدبیر مسئولان عالی این بازدیدها در حد یک الی دو بار در سال تقلیل یابد.

وی در پایان نسبت به پیامدهای بازرسی‌های سخت‌گیرانه در حوزه انرژی و معدن هشدار داد و خاطرنشان کرد: واحدهای معدنی و انرژی‌بر با نظارت‌های سنگینِ فاقد مدیریت حمایتی با هزینه‌های کمرشکن تولید مواجه خواهند شد. کریمی در پایان ضمن قدردانی صمیمانه از نگاه ویژه، وقت‌گذاشتن و زحمات استانداری محترم و مجموعه مدیریت اقتصادی استان در همراهی با فعالان بخش خصوصی، سخنان خود را به پایان برد.

گفتنی است در پایان این مراسم از ۱۳ واحد تولیدی نمونه استانی و کشوری، واحدهای برتر کیفی، مدیران کنترل کیفیت و دستگاه‌های اجرایی همکار در ترویج فرهنگ استاندارد از جمله همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اهدای لوح و تندیس تجلیل به عمل خواهد آمد.

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