درد آرتروز یک درد آزاردهنده برای افراد مبتلا به آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گلناز سلطانی، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه در برنامه تلویزیونی از نکته‌ای طلایی برای پیشگیری و مهار سریع دردهای آرتروز سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، پوکی استخوان ، آرتروز دست
خبرهای مرتبط
یک داروی رایج آرتروز که می‌تواند رشد مجدد مو را در بیماران مبتلا به آلوپسی افزایش دهد
درمانی جدید، روزنه‌ امیدی برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آرتروز
چه افرادی مجاز به استفاده از آمپول‌های لاغری نیستند؟ + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری و دانشجو-معلم ۱۴۰۵
از توان‌خواهی تا توانمندسازی؛ دست‌هایی که با هنر، محصول خلق می‌کنند+ فیلم
تاثیر دارو‌های نقص توجه پیشگیری از مرگ زودرس
چین ماهواره جدیدی برای رصد زمین پرتاب کرد
آخرین اخبار
از توان‌خواهی تا توانمندسازی؛ دست‌هایی که با هنر، محصول خلق می‌کنند+ فیلم
اعلام معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری و دانشجو-معلم ۱۴۰۵
چین ماهواره جدیدی برای رصد زمین پرتاب کرد
تاثیر دارو‌های نقص توجه پیشگیری از مرگ زودرس
ویژگی‌های کلیدی گوشی تاشوی جدید هواوی
مطالعه‌ای جدید: ماده تاریک ممکن است با خودش برهم‌کنش داشته باشد
عادت‌هایی که منجر به سرماخوردگی می‌شوند
رونمایی موتورولا از «موتو جی۴۷ پاور» و عرضه آن به زودی
شواهدی تازه در مریخ از فعالیت بزرگ‌ترین دره‌های منظومه شمسی
غذا‌هایی که خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش می‌دهند
انتقال یک‌سوم از ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی کنکور امسال به مهر ۱۴۰۶ + فیلم
اضافه وزن ۳۹۰ میلیون کودک در دنیا/ ۱۶۰ میلیون نفر چاق هستند
ضرورت اختصاص بخشی از یارانه به موضوع تغذیه سالم
آیا استرس می‌تواند باعث دیابت شود؟ + فیلم
قند نرمال در طول روز باید روی چه عددی باشد؟ + فیلم
مخبر: افزایش ظرفیت پزشکی گامی مهم برای تأمین پزشک مورد نیاز کشور است
نکته‌ای طلایی برای پیشگیری از درد‌های آرتروز + فیلم
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد از امروز
از هر ۴ دانش آموز یک نفر اضافه وزن دارد
وقتی گوهر‌های طبیعت دکمه می‌شوند؛ روایت یک نوآوری ایرانی با چشم‌انداز صادرات + فیلم