امام‌جمعه یزد گفت: علاقه به نماز و ارتباط معنوی با خداوند باید از دوران کودکی در وجود فرزندان شکل بگیرد و برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی جدی و مستمر ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، در یازدهمین اجلاس استانی نماز در دانشگاه پیام نور اردکان، با تأکید بر اهمیت ارتباط معنوی انسان با خداوند، شناخت و معرفت الهی را نخستین گام در مسیر اقامه نماز و حرکت به سوی کمال دانست.

وی با بیان اینکه نماز ارتباطی معنوی میان بنده و خداوند است، اظهار کرد: خداوند انسان را آفریده است تا در مسیر کمال حرکت کند و مقصد نهایی سیر انسان نیز به سوی پروردگار است؛ چراکه کمال مطلق از آنِ خداوند است. ازاین‌رو، هدف و مقصد انسان باید رسیدن به کمال باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به جایگاه انسان در نظام آفرینش افزود: خداوند همه عالم را برای انسان و انسان را برای خود آفریده است؛ بنابراین، ارتباط انسان با خداوند باید همواره حفظ شود.

آیت‌الله ناصری، شناخت و معرفت خداوند را لازمه برقراری این ارتباط دانست و تصریح کرد: اگر انسان با نماز ارتباط نداشته باشد، به‌تدریج ارزش و جایگاه خود را فراموش می‌کند؛ زیرا از خالق خود فاصله گرفته و دیگر در مسیر الهی گام برنمی‌دارد.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط با قدرت‌های دنیوی و غیرخدا نمی‌تواند جایگزین ارتباط با پروردگار شود، گفت: اساس ارتباط با خداوند، شناخت و معرفت اوست و بدون این شناخت، عبادت و نماز نیز آن‌گونه که باید در زندگی انسان اثرگذار نخواهد بود. معرفت الهی، نخستین شرط ورود به عرصه نماز و قرار گرفتن در مسیر صراط مستقیم است.

امام‌جمعه یزد، عشق و علاقه به خداوند را از دیگر عوامل گرایش انسان به نماز برشمرد و خاطرنشان کرد: برای گسترش فرهنگ اقامه نماز در جامعه، باید شناخت و معرفت خداوند در میان مردم نهادینه شود و زمینه علاقه‌مندی قلبی انسان‌ها به پروردگار فراهم آید.

وی نماز را هدیه‌ای الهی و زمینه‌ساز تقرب انسان به خداوند دانست و اظهار کرد: انسان با نماز به پروردگار نزدیک می‌شود و قطع ارتباط با خداوند، به معنای فاصله گرفتن از همه خوبی‌ها و گرفتار شدن در خسران است.

آیت‌الله ناصری در ادامه، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به تربیت دینی فرزندان و نسل جوان، بیان کرد: باید نسبت به تربیت فرزندان خود حساس باشیم و زمینه عشق و علاقه به خداوند و نماز را در دل آنان ایجاد کنیم. شیرینی ارتباط با خدا باید از دوران کودکی در وجود انسان شکل بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت هویت الهی و خداشناسی در کودکان و نوجوانان افزود: برگزاری کلاس‌های نماز و معارف دینی و آشنا کردن دانش‌آموزان با خداوند، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با طرح این پرسش که چگونه می‌توان کودکان و نوجوانان را با خداوند مأنوس و آنان را به اقامه نماز علاقه‌مند کرد، گفت: در شرایطی که دشمن برای انحراف نسل جوان برنامه‌ریزی می‌کند، بی‌تفاوتی در این زمینه پذیرفتنی نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، برای تربیت دینی نسل آینده تلاش کرد.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های مؤثر و نوین در تبلیغ دین تأکید کرد و افزود: ترویج دین و معارف اسلامی باید با ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره دنبال شود و با استفاده از شیوه‌های نوین تبلیغی، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با آموزه‌های دینی و فرهنگ نماز فراهم آید.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: اجلاسیه نماز ، دارالعباده یزد ، اقامه نماز ، اقامه نماز در مدارس ، سبک زندگی دینی ، خداشناسی و خودشناسی ، کودکان و نوجوانان
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