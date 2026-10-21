باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در همایش روز جهانی غذا و تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: باید در زمینه تغذیه سالم، میزان دریافت ریز مغذی‌ها را به شرایط غذا‌های سنتی تطابق بدهیم.

به گفته وی، مطالبه دانشگاهیان از سیستم اقتصادی باید به گونه‌ای باشد تا پرداخت یارانه به سمت مواد غذایی اساسی مردم و به خصوص لبنیات برود.

در ادامه مراسم، جوانبخت رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سیاست‌های تغذیه‌ای موثر باید هم سلامت فرد و هم محیط غذایی جامعه را هدف قرار دهد.

به گفته وی، تغذیه در بروز بیماری‌های غیر واگیر نقش پررنگی ایفا می‌کند و تغذیه سالم از شیوع بیماری‌های غیر واگیر پیشگیری خواهد کرد.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: مصرف لبنیات در استحکام و سلامت استخوان‌ها موثر است با این حال مصرف لبنیات در جامعه کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تغذیه یکی از عوامل تعیین کننده سلامت و کیفیت زندگی است. در سال ۲۰۲۵ کمبود ویتامین دی در بین اکثر بزرگسالان گزارش شده است.

جوانبخت افزود: چربی‌های ترانس در روغن‌ها و محصولات غذایی باید کاهش پیدا کند. میزان نمک در محصولات و به ویژه پنیر باید کاهش پیدا کند.

در ادامه مراسم، مطلق عضو دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت نغذیه کشور گفت: نا برابری اقتصادی منطقه‌ای نظام غذایی کشور را مختل کرده است که نیازمند همکاری بین بخشی بیش‌تر است.

به گفته وی، نقش امنیت غذایی در زمینه نظام غذایی و موضوع تغذیه سالم پررنگ است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷ سند تغذیه و امنیت غذایی کشور به تصویب رسیده است.