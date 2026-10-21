رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری متهم اصلی یک پرونده کلاهبرداری با شگرد دعانویسی و وعده حل مشکلات خانوادگی در غرب استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: با شکایت دو مادر و دختر، پرده از ماجرای تلخ یک کلاهبرداری برداشته شد؛ شکایتی که در آن مقادیر قابل توجهی طلا و وجه نقد، به امید وعده‌های دروغین و حل مشکلات خانوادگی از جمله بچه‌دار شدن، از مالباختگان خارج شده بود.

او افزود: در نخستین مرحله، یک خانم مرتبط با پرونده شناسایی شد؛ اما تحقیقات نشان داد او خود قربانی سوءاستفاده از هویت بوده و شخص اصلی با وعده‌های فریبنده از او بهره برده و نامش را سپر پنهان‌کاری خود قرار داده و سعی داشته هویت خود را پنهان کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: کارآگاهان با رصد اطلاعاتی، سرنخ مردی از یکی از استان‌های شرقی کشور را به دست آوردند؛ محل اقامت او در یکی از شهرستان‌ها شناسایی و با اخذ نیابت قضایی، تیم عملیات به محل اعزام شد.

سرهنگ خورشاد افزود: در یک ضربه غافلگیرانه، متهم اصلی بازداشت شد و تحقیقات برای شناسایی دیگر شاکیان و زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.

اودر پایان هشدار داد: شهروندان فریب ادعا‌های رمّالی و دعانویسی را نخورند و سرمایه، طلا و اطلاعات شخصی خود را در اختیار غریبه‌ها قرار ندهند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند؛ موارد مشکوک را فوراً به پلیس اطلاع دهند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: دستگیری رمال ، رمال و دعا نویس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
این فال گیر های بی همه چیز اگر راست میگن یه فکر برای خودشان انجام بدن تا از این بدبختی بیان بیرون.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
جنوب شیراز هم زیاده کاش اینجا هم جمع میشدن ...
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