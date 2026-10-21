بنا بر اعلام ناظر گمرکات گیلان، در نیمه نخست امسال، صادرات کالا از نظر وزن ۱۰ درصد و از نظر ارزش ۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار اعلام شده از سوی ناظر گمرکات گیلان، در ۶ ماهه نخست امسال، ۸۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۰۵ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۶ درصدی در ارزش صادرات حکایت دارد.

۲۹ مهر هر سال روز ملی صادرات است، صادرات، یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی و نماد توانمندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است. در شرایطی که تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی با هدف محدودسازی ظرفیت‌های اقتصادی ایران اعمال می‌شود، هر محموله صادراتی، پیامی روشن از اراده ملتی است که با تکیه بر دانش، تلاش و توان داخلی، مسیر پیشرفت و سربلندی را با قدرت ادامه می‌دهد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با اعلام این مطلب در پیامی ضمن گرامیداشت این روز، بر اهمیت توسعه صادرات، حمایت از فعالان اقتصادی و نقش تجارت خارجی در رشد و رونق اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد: استان گیلان به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی و کشاورزی، صنایع غذایی، بنادر تجاری، مرز‌های زمینی و دریایی و موقعیت راهبردی در حاشیه دریای کاسپین، از جایگاه مهمی در توسعه تجارت خارجی و گسترش مناسبات اقتصادی کشور با کشور‌های منطقه برخوردار است.

او با اشاره به آمار اعلام شده از سوی ناظر گمرکات گیلان مبنی بر افزایش صادرات کالا از گمرکات این استان تصریح کرد: این عملکرد، حاصل تلاش تولیدکنندگان، صنعتگران، کشاورزان، صادرکنندگان و مجموعه فعالان اقتصادی استان است که با وجود چالش‌های موجود، برای رونق تولید و توسعه بازار‌های صادراتی تلاش می‌کنند. روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، عراق، ترکمنستان و بلاروس از جمله مقاصد مهم صادراتی گیلان هستند و توسعه همکاری با این کشورها، فرصت ارزشمندی برای افزایش سهم استان در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیند‌های گمرکی، رفع موانع پیش روی صادرکنندگان، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بنادر و مرز‌های استان، از الزامات تحقق رشد اقتصادی، افزایش درآمد‌های ارزی و ایجاد اشتغال پایدار است، همچنین تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و ریلی و گسترش تعاملات تجاری با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین می‌تواند زمینه‌ساز جهشی تازه در فعالیت‌های اقتصادی گیلان باشد.

در بخشی دیگر از پیام استاندار به مناسبت روز ملی صادرات آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات، از تلاش‌های ارزشمند صادرکنندگان، تولیدکنندگان و همه فعالان عرصه تجارت خارجی استان صمیمانه قدردانی می‌کنم و بر عزم مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه بازار‌های هدف، ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت جایگاه گیلان در زنجیره تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارم.

امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت تولید و توسعه صادرات نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. با همدلی، برنامه‌ریزی هدفمند و تکیه بر ظرفیت‌های بومی می‌توان موانع را به فرصت تبدیل کرد و پرچم محصولات ایرانی را در بازار‌های جهانی برافراشته‌تر ساخت. بی‌تردید، هر محموله صادراتی، ثمره تلاش و خودباوری ملت ایران و گامی مؤثر در مسیر اقتدار اقتصادی کشور است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان