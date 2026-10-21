مرضیه نصرالهی با پیروزی ۲ بر یک برابر ژئو فنگ از چین، مدال برنز وزن ۶۵+ کیلوگرم کلاس K۴۴ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-مرضیه نصرالهی در سومین روز از رقابت‌های پاراتکواندو پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، با شکست نماینده چین به مدال برنز دست یافت.

نصرالهی در دیدار رده‌بندی وزن ۶۵+ کیلوگرم کلاس K44 برابر ژئو فنگ از چین به میدان رفت. نماینده ایران راند نخست را با نتیجه ۴ بر ۲ واگذار کرد، اما در راند دوم با نمایشی قدرتمند و نتیجه ۱۶ بر صفر به پیروزی رسید تا تکلیف برنده به راند سوم کشیده شود.

ملی‌پوش کشورمان در راند سرنوشت‌ساز سوم نیز با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد تا در مجموع با برتری ۲ بر یک، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

با این نتیجه، نصرالهی دومین مدال برنز پاراتکواندو ایران در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را به دست آورد.

برچسب ها: پاراآسیایی ، ناگویا
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