معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حضر۳۹۰ میلیون کودک در دنیا دچار اضافه وزن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش روز جهانی غذا و تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اضافه وزن در بزرگسالان در حدود ۳۸ درصد است.

به گفته وی، بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، ۳۹۰ میلیون کودک در دنیا دارای اضافه وزن بوده و بیش از ۱۶۰ میلیون نفر نیز مبتلا به چاقی هستند.

معاون بهداشت با اشاره به اینکه کوتاهی قد افراد کشورمان بهتر از میانگین جهانی است، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیمی از کودکان زیر پنج سال دچار کمبود ویتامین دی هستند.

وی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع کمبود ویتامین دی در بین سالمندان حدود ۳۵ درصد است.

رئیسی تاکید کرد: با ید دار شدن نمک‌ها موضوع کمبود ید بر طرف شده است. تبلیغات نادرست در فضای مجازی مبنی بر عدم مصرف نمک‌های حاوی ید سبب شده تا برخی از استان‌ها دچار کمبود ید شوند.

وی ادامه داد: مصرف ید در بین مادران باردار موضوع مهمی است؛ میزان مصرف لبنیات در بین افراد نصف مقدار توصیه شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف پروتئین در روز حدود ۶۵ گرم و چربی ۵۸ گرم است، افزود: حمایت تغذیه‌ای کودکان زیر ۵ سال مبتلا به سو تغذیه خانوار‌های نیازمند انجام می‌شود؛ برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در کودکان و نوجوانان تحت عنوان پورسان برنامه ریزی شده است.