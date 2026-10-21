فاضلیان گفت:منابع  مانده منابع قرض‌الحسنه رشد ۷۸ درصدی داشته واین رقم به بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدمحسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن، اظهار کرد: منابع  مانده قرض‌الحسنه رشد ۷۸ درصدی داشته واین رقم به بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

فاضلیان تعداد حساب‌های مشمول شرکت در این دوره از قرعه‌کشی را چهار میلیون و ۷۷۲ هزار و ۶۰۰ فقره اعلام کرد و گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، از میان سپرده‌گذارانی که با حفظ موجودی خود در این رویداد مشارکت داشته‌اند، واجدان شرایط در این قرعه‌کشی حضور یافتند.

وی در ادامه با تشریح جزئیات جوایز این دوره خاطرنشان کرد: به منظور قدردانی از اعتماد ارزشمند سپرده‌گذاران ، در این مرحله ۴۰۷ هزار و ۷۲۶ فقره جایزه نقدی و غیرنقدی با مجموع ارزش ۴۹۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است 

وی افزود:  این منابع را در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، نظیر حمایت از نیازمندان و اقدامات عام‌المنفعه‌ای همچون مدرسه‌سازی، آبرسانی به مناطق محروم و کمک به حوزه سلامت و درمان هزینه می‌کند. قطعاً این اقدامات ماندگار، مصداق بارز باقیات صالحات برای سپرده‌گذاران است.

 

 

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
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