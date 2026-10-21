رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از شناسایی ۸۰ تن برنج ثبت نشده در یک واحد شالیکوبی شهرستان بابلسر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی داداش‌تبار رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت:در جریان اجرای طرح نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در گشت مشترک با اداره صمت، یک واحد شالیکوبی را مورد بازرسی قرار دادند.

او افزود: در این بازرسی، ۸۰ تن برنج در انبار این واحد صنفی شناسایی شد که موجودی آن در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود. ارزش این محموله با نظر کارشناسی جهاد کشاورزی، ۳۲۰ میلیارد ریال برآورد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

منبع: پلیس