کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان تهران،پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده «لوله تخلیه و تهویه فاضلابی» واحد مطلبی، با کد ده‌رقمی ۶۶۹۰۵۹۶۰۱۴، را به دلیل بی‌کیفیتی کالا باطل کردند.

پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده «لوله تخلیه و تهویه فاضلابی» واحد مطلبی، با کد ده‌رقمی ۶۶۹۰۵۹۶۰۱۴، را به دلیل بی‌کیفیتی کالا باطل کردند.

بر این اساس، از تاریخ ابطال پروانه (۶ مهر ۱۴۰۵)، واحد تولیدی مذکور مجاز به تولید و عرضه محصول فوق‌الذکر نبوده و ادامه فعالیت این واحد در خصوص فرآورده یادشده، غیرقانونی محسوب می‌شود.

اداره‌کل استاندارد استان تهران ضمن اطلاع‌رسانی عمومی این موضوع، از مصرف‌کنندگان، فروشندگان و فعالان حوزه تجهیزات ساختمانی می‌خواهد در صورت مشاهده عرضه این محصول با نشان استاندارد، مراتب را از طریق سامانه 1517 به این اداره‌کل گزارش دهند.

هشدار به مصرف‌کنندگان: لوله‌های تخلیه و تهویه فاضلابی از اجزای کلیدی تأسیسات بهداشتی ساختمان هستند و استفاده از نمونه‌های غیراستاندارد می‌تواند به نشت، ترکیدگی و آسیب به ساختمان منجر شود.

 پیش از خرید، با ارسال کد ده‌رقمی درج‌شده ذیل نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از معتبر بودن پروانه و اصالت محصول مطمئن شوید؛ چرا که محصولات دارای پروانه باطل‌شده، از شمول حمایت‌های استاندارد خارج هستند.

برچسب ها: فاضلاب ، سازمان استاندارد
خبرهای مرتبط
وزارت صمت به دنبال فعال‌سازی سرمایه‌های معطل‌مانده
اختلاف چشمگیر قیمت خرما از تولید تا بازار وجود دارد/ تسلط کامل دلالان بر بازار خرما
برخورد با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۱۰.۹ میلیون خانوار تا پایان مهر
سخنگوی صنعت آب: ال‌نینو مشکل خشکسالی ایران را حل نمی‌کند
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه آغاز شد
واردات خودروهای لوکس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
پرواز‌ ام‌دی‌های دارای نقص ایمنی متوقف می‌ماند؛ ایمنی مردم قابل مذاکره نیست
افزایش تجارت ایران با اوراسیا و آفریقا/جبران بخشی از آثار جنگ با تغییر بازارهای هدف
واردات گوشت مقرون به صرفه نیست
بهره‌مندی ۴ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های هوش مصنوعی
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار
ارزیابی فنی بیش از ۱.۳ میلیون ناوگان سنگین در کشور
آخرین اخبار
دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دست بازنگری است
پروانه استاندارد لوله فاضلابی باطل شد
رشد ۷۸ درصدی منابع مالی حوزه مسکن طی یک سال گذشته
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار نصف نرخ مورد موافقت بود
تکمیل ۲۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن با تأمین مالی
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار
تعدد قوانین و مقررات متناقض، توان صادراتی کشور را کاهش داده است
۲ آبان؛ مظنه‌گیری جدید از بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی دولتی
پرواز‌ ام‌دی‌های دارای نقص ایمنی متوقف می‌ماند؛ ایمنی مردم قابل مذاکره نیست
بهره‌مندی ۴ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های هوش مصنوعی
ارزیابی فنی بیش از ۱.۳ میلیون ناوگان سنگین در کشور
واردات خودروهای لوکس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
واردات گوشت مقرون به صرفه نیست
افزایش تجارت ایران با اوراسیا و آفریقا/جبران بخشی از آثار جنگ با تغییر بازارهای هدف
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه آغاز شد
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۱۰.۹ میلیون خانوار تا پایان مهر
سخنگوی صنعت آب: ال‌نینو مشکل خشکسالی ایران را حل نمی‌کند
حمایت از ناوگان خصوصی در خلیج فارس نیازمند اقدام جدی دولت است
توسعه بدون حضور مردم محقق نمی‌شود/ ضرورت تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور
تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
سازوکار تأمین منابع مالی برای نگهداری و نوسازی شهرک‌های صنعتی مشخص شد
هشدار همتی به بانک‌ها: واگذاری دارایی‌های مازاد را تسریع کنید
کاهش دمای هوا طی ۵ روز آینده
تصویب ۴۲ درخواست سرمایه گذاران خارجی به ارزش ۲۲۸ میلیون دلار
سبحانیان: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بزرگ بخشوده شد
گمرکات کشور فعال هستند/ تداوم صادرات نفت با وجود محدودیت‌ها
برنامه تازه برای افزایش تولید نفت از میدان‌های مسجدسلیمان
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم ۹۲ هزار تومان است
بازگشت تقاضا به بورس؛ صعود ادامه دارد؟
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۸ مهر