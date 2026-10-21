پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده «لوله تخلیه و تهویه فاضلابی» واحد مطلبی، با کد ده‌رقمی ۶۶۹۰۵۹۶۰۱۴، را به دلیل بی‌کیفیتی کالا باطل کردند.

بر این اساس، از تاریخ ابطال پروانه (۶ مهر ۱۴۰۵)، واحد تولیدی مذکور مجاز به تولید و عرضه محصول فوق‌الذکر نبوده و ادامه فعالیت این واحد در خصوص فرآورده یادشده، غیرقانونی محسوب می‌شود.

اداره‌کل استاندارد استان تهران ضمن اطلاع‌رسانی عمومی این موضوع، از مصرف‌کنندگان، فروشندگان و فعالان حوزه تجهیزات ساختمانی می‌خواهد در صورت مشاهده عرضه این محصول با نشان استاندارد، مراتب را از طریق سامانه 1517 به این اداره‌کل گزارش دهند.

هشدار به مصرف‌کنندگان: لوله‌های تخلیه و تهویه فاضلابی از اجزای کلیدی تأسیسات بهداشتی ساختمان هستند و استفاده از نمونه‌های غیراستاندارد می‌تواند به نشت، ترکیدگی و آسیب به ساختمان منجر شود.

پیش از خرید، با ارسال کد ده‌رقمی درج‌شده ذیل نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از معتبر بودن پروانه و اصالت محصول مطمئن شوید؛ چرا که محصولات دارای پروانه باطل‌شده، از شمول حمایت‌های استاندارد خارج هستند.