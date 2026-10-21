درخواست علی پروین از موتورسواران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc \u067e\u0631\u0648\u06cc\u0646\u060c \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u0648\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u06af\u0630\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0648 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\n