باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

درخواست علی پروین از موتورسواران + فیلم

پیشکسوت فوتبال کشورمان از موتورسواران خواست تا به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی پروین، پیشکسوت فوتبال کشورمان از موتورسواران خواست تا به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و مراقب جان خود و اطرافیان در خیابان باشند.

مطالب مرتبط
درخواست علی پروین از موتورسواران + فیلم
young journalists club

ویژگی‌های مهمی که یک سرویس مدرسه باید داشته باشد + فیلم

درخواست علی پروین از موتورسواران + فیلم
young journalists club

کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم

درخواست علی پروین از موتورسواران + فیلم
young journalists club

نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ کوبنده تحلیلگر مسائل غرب آسیا به سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی درباره ایران! + فیلم
۴۶۹

پاسخ کوبنده تحلیلگر مسائل غرب آسیا به سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی درباره ایران! + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم
۳۷۱

گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم
۳۱۰

غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم
۲۹۰

دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین + فیلم
۲۶۸

تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha