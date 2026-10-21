مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در محدوده پمپ بنزین سرحد به دو دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند که طی درگیری مسلحانه یک نفر از افراد مسلح به هلاکت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران انتظامی شهرستان خاش، در محدوده پمپ بنزین سرحد به دو دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند که در ادامه، سرنشینان خودرو‌ها به سمت مأموران تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه رخ داد.

در جریان این درگیری، یک نفر از افراد مسلح به هلاکت رسید و دو نفر دیگر از این افراد بزدل، فرار را بر قرار ترجیح دادند که تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

مأموران ضمن توقیف هر دو خودرو، یک قبضه سلاح کلاشینکف، چهار تیغه خشاب و ۷۷ عدد تیر جنگی کشف کردند.

 

برچسب ها: هلاکت تروریست ، درگیری
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