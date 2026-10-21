رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال قانون ۶۱۴ خودرو و توقیف ساعتی ۵۰۶ خودرو در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات سرعت بحرانی در ۱۱ استان طی روز‌های ۲۷ و ۲۸ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا، در تشریح جزئیات اجرای طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی اظهار کرد: طی روز‌های ۲۷ و ۲۸ مهر، عملیات برخورد با تخلفات سرعت بحرانی در ۱۱ استان کشور اجرا شد که در جریان آن، ۶۱۴ خودرو اعمال قانون و ۵۰۶ خودرو به‌صورت ساعتی توقیف شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ مورد پلاک مخدوش شناسایی شد و ۱۲ خودرو نیز به دلیل ارتکاب تخلفات سرعت فوق‌بحرانی به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات پرخطر رانندگی تصریح کرد: سرعت‌های بحرانی و فوق‌بحرانی از عوامل خطرساز در تصادفات جاده‌ای هستند؛ چراکه با افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده کاهش می‌یابد و در صورت وقوع تصادف، احتمال بروز صدمات شدید و تلفات جانی افزایش پیدا می‌کند.

سرهنگ محبی ادامه داد: اجرای این طرح با هدف شناسایی و متوقف کردن رانندگانی انجام می‌شود که با سرعت‌های بسیار بالا، جان خود و سایر کاربران راه را به خطر می‌اندازند. در این چارچوب، خودرو‌های متخلف شناسایی شده و متناسب با نوع تخلف، اقدامات قانونی لازم درباره آنها انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: برخورد با سرعت‌های بحرانی صرفاً به اعمال قانون محدود نمی‌شود، بلکه با رویکرد پیشگیرانه و بازدارنده دنبال می‌شود تا از تداوم رفتار‌های پرخطر رانندگی و وقوع تصادفات شدید جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از رانندگی پرخطر، در حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ای مشارکت کنند.

برچسب ها: توقیف خودرو ، اعمال قانون
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