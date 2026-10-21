تخلفات متعلق به موتورسواران بیش از حد انتظار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از شبکه تهران گفت: تخلفات مربوط به پلاک موتورسواران بیش از ۱۲۶ هزار فقره است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پلیس راهور ، تخلفات رانندگی ، راهنمایی و رانندگی
خبرهای مرتبط
رکورد زمان تصادفات در طول شبانه‌روز + فیلم
تسهیلات ۱۵۰ میلیونی برای خرید اسکوتر در تهران/ تشکیل ناوگان اسکوتری برای پلیس
مرور قانون مواجهه با نقص روشنایی در خودرو + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
۵۰ درصد سود شهروند به مشتریان اختصاص می‌یابد/ کالابرگ هم مشمول تخفیف است
پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران در ششم آبان
اعزام زائران به عتبات عالیات بدون اختلال ادامه دارد
تمهیدات برای انتخاب مدیران کاروان‌های ایرانیان خارج از کشور
نقض حکم دادگاه از سوی کواکبیان
توقیف ساعتی ۵۰۶ خودرو در ۲ روز/ ۶۱۴ خودروی متخلف در ۱۱ استان اعمال قانون شدند
پایان تلخ پرونده آدم‌ربایی برای اخاذی ۴۰ میلیارد تومانی
عبور از بروکراسی سنتی به جریان‌سازی میدانی در محلات پایتخت
رکودددار گروه سنی تصادفات فوتی در موتوسواران + فیلم
بررسی آمار تخلفات متعلق به موتورسواران + فیلم
اعترافات متهم جعل عنوان پلیس؛ از اخاذی ۵۰۰ میلیونی تا وعده ازدواج
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۵
جان باختن ۱۷۸ موتورسوار در تصادفات پایتخت
هشدار آتش‌نشانی تهران به مراکز تجاری ناایمن/ پلمب و تعطیلی مراکز در صورت بی‌توجهی به رفع مشکل
توقیف ساعتی ۵۰۶ خودرو در ۲ روز/ ۶۱۴ خودرو متخلف در ۱۱ استان اعمال قانون شدند
واکنش ایران به اعتراضات ایتالیا؛ استاندارد دوگانه را کنار بگذارید
پیگیری ثبت‌نام جاماندگان آزمون استخدام افراد دارای معلولیت
ختم فعالیت باند توزیع مواد افیونی در بستر تلگرام
گره پروژه‌های بزرگ تهران با تملک و آزادسازی گسترده بستر پروژه‌ها باز شد
افتتاح هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات صنایع غذایی و چاپ
کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی با وکالت‌نامه‌های جعلی املاک
هدف متناسب‌سازی، رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز است
پایان مرگبار یک فیلم مخفیانه
قوه قضاییه به هر نحو ممکن، بیت‌المال را از تراستی‌ها پس می‌گیرد