تخلفات متعلق به موتورسواران بیش از حد انتظار است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0634\u06cc\u0631\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u067e\u0644\u0627\u06a9 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u0648\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f2\u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0641\u0642\u0631\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n