باشگاه خبرنگاران جوان - «برگزاری در موعد مقرر یا تصمیم‌گیری برای تعویق در ۲۵ نوامبر (۴آذر)»، این ماحصل خروجی جلسه اضطراری AFC در توکیو به دلیل نگرانی درباره ناامنی عربستان برای میزبانی جام ملت‌های آسیا است. تعلل AFC برای تأیید ناامنی عربستان در حالی است که نشریه اسپورت استرالیا، عربستان ناامن‌ترین کشور حاشیه خلیج‌فارس نامید.

ارتش یمن در دو هفته گذشته ۲۰ بار حملات موشکی تلافی‌جویانه به عربستان انجام داده و کشته‌شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر در یک حمله نشان‌دهنده ناامنی در این کشور است. پروژه تعویق یا لغو میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ هفته گذشته با نامه‌نگاری ایران، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان به AFC استارت خورد. شیخ سلمان در اولین مصاحبه خود با حمایت از سعودی‌ها، گفت: عجله‌ای برای تعویق جام ملت‌های آسیا نداریم. اما فشار اعضای AFC باعث شده تا شیخ سلمان روز گذشته در توکیو یک جلسه اضطراری برای تصمیم‌گیری درباره برگزاری یا تعویق جام ملت‌های آسیا برگزار کند.

حالا سایت Sports Chosun کره جنوبی امروز با افشاگری درباره جزئیات این جلسه می‌نویسد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با وجود نگرانی شدید امنیتی در این جلسه اصرار کرده که مسابقات در موعد مقرر برگزار شود. اما سایت Dân Trí ویتنام خبر می‌دهد که در این جلسه به صورت قطعی اعلام نشد که جام ملت‌ها در زمان مقرر برگزار شود بلکه ۲۵ نوامبر را به‌عنوان زمان تصمیم‌گیری نهایی تعیین کردند.

تعلل و انفعال AFC در پرونده ناامنی عربستان درحالیست که این سازمان با اولین حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی میزبانی ایران را گرفت و اکنون با وجود اینکه بیش از ۵ ماه است که تهران در امنیت کامل به سر می‌برد، میزبانی نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا را گرفته تا مجبور شوند در کشور ثالث بازی کنند.

یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان بعد از جلسه با انتشار برنامه کامل بازی‌های مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در زمان مقرر تلاش کرد موضوع ناامنی و تعویق را سانسور کند. اما در مقابل سایت Vietnam.vn نتیجه جلسه اضطراری AFC برای بررسی ناامنی عربستان را بی‌فایده دانست، چون همچنان این کشور با توجه به حملات موشکی ارتش یمن برای برگزاری مسابقات امن نیست.

بند ۴۳ مقررات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، تأمین اقدامات امنیتی کافی برای حفاظت از بازیکنان، تماشاگران و دیگر افراد مرتبط با مسابقات را بر عهده فدراسیون میزبان گذاشته که در صورت اجرایی نشدن این بند و نادیده گرفتن AFC، تیم‌های شرکت کننده می‌توانند مسابقات را بایکوت کنند و انصراف دهند.

منبع: فارس