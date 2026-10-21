باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر نعمتی اظهار کرد: مرز مهران به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تردد زائران و مراوده‌های اقتصادی با کشور عراق، باز است و روند رفت‌وآمد مسافران و همچنین فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی مانند روال معمول در جریان است.

وی افزود: هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه رفت و آمد مسافران یا فعالیت‌های تجاری در این پایانه مرزی اعمال نشده و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مستقر در مرز با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی مشغول هستند.

فرماندار مهران یادآور شد: با توجه به اهمیت راهبردی این مرز در مناسبات اقتصادی و گردشگری مذهبی، پایش لحظه‌ای وضعیت پایانه در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد تا هرگونه نیاز احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و برطرف شود.

نعمتی از فعالان حوزه تجارت و مسافران گرامی خواست که اخبار و اطلاعات درست را فقط از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند و به شایعات بی‌اساس توجهی نداشته باشند.

مرز مهران به علت نزدیکی مسافت و امنیت مسیر در خاک عراق، اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران به شمار می‌رود.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته افزون بر هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی رفت و آمد کردند.

در ایام اربعین امسال نیز بیش از ۵۰ درصد زائران از مرز بین‌المللی مهران تردد کردند.