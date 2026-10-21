رئیس اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی در حال حاضر مطابق با آخرین اصلاحات سازمان همکاری اقتصادی و نیاز‌های اجرایی، در دست بازنگری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیر طایفه ابراهیمی، رئیس اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حاکمیت شرکتی از طریق ایجاد سازوکار‌های کنترلی در سطح هیئت‌مدیره و شرکت، زمینه رعایت صرفه و صلاح سهامداران و سایر ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا امسال نیز ناشر برتر معرفی خواهد شد، اظهار کرد: بله، امسال نیز ناشر برتر معرفی خواهد شد.

ابراهیمی در خصوص موارد لحاظ‌شده در رتبه‌بندی ناشران امسال بیان کرد: مطابق دو دوره گذشته، تمامی موارد منطبق با دستورالعمل امتیازدهی به ناشران پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس در این رتبه‌بندی لحاظ می‌شود.

رئیس اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی و نقش‌آفرینی در توسعه بازار سرمایه از جمله مواردی است که در رتبه‌بندی ناشران مورد توجه قرار می‌گیرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا حاکمیت شرکتی در رتبه‌بندی ناشران در نظر گرفته می‌شود، گفت: بله، حاکمیت شرکتی یکی از موارد لحاظ‌شده در رتبه‌بندی ناشران است.

ابراهیمی همچنین درباره تغییرات در حوزه حاکمیت شرکتی تصریح کرد: در حال حاضر تغییری در این زمینه نداشته‌ایم.

او در پایان خاطرنشان کرد: دستورالعمل حاکمیت شرکتی در حال حاضر مطابق با آخرین اصلاحات سازمان همکاری اقتصادی و نیاز‌های اجرایی، در دست بازنگری است.

برچسب ها: سازمان بورس ، بورس ایران ، بازار سرمایه ، حاکمیت شرکتی
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