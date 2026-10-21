شهردار سنگر اعلام کرد: ۲ واحد مسکونی در ۲ آپارتمان مجاور واقع در بخش سنگر شهرستان رشت در پی نشت گاز و انفجار تخریب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید مهروانی، شهردار سنگر گفت: در پی بی احتیاطی مستأجر، نشت گاز و وقوع انفجار ۲ واحد مسکونی در ۲ آپارتمان مجاور هم در سنگر، حدود ۸۰ درصد تخریب شد و به دیگر واحد‌ها هم ۲۰ درصد خسارت وارد شد.

او با بیان اینکه کارشناسان در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند، افزود: یکی از ساکنان این واحد‌ها به دلیل سوختگی و جراحت، به بیمارستان منتقل شده است.

شهردار سنگر با بیان اینکه این حادثه سبب قطعی آب، برق و گاز مشترکان این ۲ آپارتمان شده است، تصریح کرد: کارکنان خدمات شهری آماده خدمات رسانی به خانواده‌های آسیب دیده هستند و شهرداری در تلاش است تا شرایط اسکان خانواده‌هایی که دچار قطعی گاز و آب و برق شده‌اند را فراهم کند.

منبع: صداوسیما