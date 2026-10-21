باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی -کرباسچی‌سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی،گفت: از ابتدای مهرماه امسال تاکنون حدود ۲۰۰ سازه آبخیزداری در ۱۲ شهرستان استان با هدف بررسی وضعیت پایداری و آمادگی برای بارندگی‌های پاییز و زمستان ارزیابی شده‌اند که از این تعداد، ۵ سازه شرایط اضطراری داشته‌اند و اقدامات لازم برای رفع خطر آنها در حال انجام است.

او افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۵۰ سازه آبخیزداری شامل ۹۵۰ سازه خاکی و یک‌هزار و ۵۰۰ سازه سنگی در خراسان جنوبی وجود دارد که نقش مهمی در کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات سیلاب و حفاظت از منابع آب و خاک ایفا می‌کنند.

کرباسچی با اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی این سازه‌ها بیان کرد: ظرفیت آبگیری سازه‌های آبخیزداری استان برای یک نوبت آبگیری حدود ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب است و میانگین آبگیری سالانه آنها حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد سازه‌های آبخیزداری استان با رسوب مواجه هستند و در برخی حوزه‌هایی که سازه‌های آنها در دهه ۱۳۸۰ احداث شده‌اند، با توجه به انجام مأموریت اصلی کنترل رسوب، در صورت تأمین اعتبار، عملیات رسوب‌برداری انجام خواهد شد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آبخیزداری اظهار کرد: امسال در ۱۲ شهرستان استان، ۳۰ سازه آبخیزداری در ۲۴ حوزه آبخیز با حجم عملیات حدود ۹۷ هزار مترمکعب اجرا شده است و هیچ پروژه نیمه‌تمامی در این بخش باقی نمانده است.

کرباسچی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه استان، تاکنون در مجموع بیش از ۷۰۵ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خراسان جنوبی استحصال شده است و این اقدامات در جلوگیری از خسارات سیلاب، تغذیه منابع آب زیرزمینی و کنترل فرسایش خاک نقش داشته‌اند.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت توسعه طرح‌های آبخیزداری در مناطق مستعد سیلاب گفت: همه شهرستان‌های استان با توجه به شرایط حوزه‌های آبخیز و نیاز به تکمیل عملیات، به اجرای طرح‌های جدید آبخیزداری نیاز دارند؛ با این حال، حوزه‌های مرزی و شهرستان‌های سرایان و بشرویه به دلیل افت سطح آب زیرزمینی از اولویت بیشتری برخوردارند.

او افزود: بخش عمده سازه‌های آبخیزداری استان از نظر پایداری بررسی شده‌اند و اطلاع‌رسانی‌های لازم برای آمادگی در برابر بارندگی‌ها از طریق بخشداری‌ها، شورا‌های اسلامی، دهیاران و بهره‌برداران محلی انجام شده است.

کرباسچی با اشاره به وضعیت اعتبارات این حوزه بیان کرد: اعتبارات محرومیت‌زدایی اختصاص‌یافته به بخش آبخیزداری استان، رشد ۳۶ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و تأمین اعتبار برای تسهیلگری و اجرای عملیات در حوزه‌های آبخیز می‌تواند به اثربخشی بیشتر اقدامات کمک کند.