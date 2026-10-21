باشگاه خبرنگاران جوان - مانور پایان‌دوره آتش‌نشانان داوطلب سطح B امروز -چهارشنبه بیست‌ونهم مهرماه ۱۴۰۵- با حضور غلامرضا شنگی سرپرست معاونت خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تعدد حوادث در تهران و سایر نقاط کشور اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند به نیرو‌های امدادی در مدیریت حوادث کمک کند، حضور داوطلبان در گروه‌ها، صنوف و مشاغل مختلف است. در حال حاضر حدود ۷۰ هزار داوطلب در تهران به‌صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده و برای همکاری در زمینه امدادرسانی در حوادث ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به استقبال شهروندان از مشارکت در این حوزه و گسترش شهر تهران، برنامه سازمان آتش‌نشانی این است که سالانه حدود ۲ تا ۳ هزار نفر به تعداد داوطلبان اضافه شود. خوشبختانه متقاضیان زیادی برای حضور در این عرصه وجود دارند و روند جذب و آموزش آنها ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت آموزش داوطلبان تصریح کرد: این افراد آموزش‌های مختلفی را دریافت می‌کنند تا بتوانند در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش همگانی و امدادرسانی به سازمان کمک کنند.

آموزش یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند و کاهش ۸ درصدی حریق‌ها

محمدی با اشاره به نقش داوطلبان در ارتقای آگاهی عمومی گفت: به کمک همین داوطلبان توانسته‌ایم یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان تهران را در مشاغل و گروه‌های مختلف آموزش دهیم.

وی درباره نتایج آموزش‌های شهروندی افزود: یکی از نتایج این اقدامات، کاهش حدود ۸ درصدی حریق‌ها در تهران بوده است. آموزش شهروندان و آشنایی آنها با اصول ایمنی و روش‌های پیشگیری از حوادث در کنار سایر اقدامات سازمان در کاهش حریق‌ها نقش دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به گستردگی برنامه‌های آموزشی ادامه داد: داوطلبان در مراکز مختلف شهری از جمله مترو، مراکز تجاری، مدارس، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و مجتمع‌های مسکونی حضور پیدا می‌کنند و متناسب با نیاز هر محیط، آموزش‌های لازم را به شهروندان ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش‌های ایمنی دانش‌آموزان در مدارس نیز با مشارکت همین داوطلبان انجام می‌شود. هدف این است که شهروندان در هر محیطی که حضور دارند، بدانند چگونه از خود مراقبت کنند، از بروز حوادث پیشگیری کنند و در شرایط اضطراری واکنش مناسبی داشته باشند.

استفاده از داوطلبان آموزش‌دیده در عملیات‌های امدادی

محمدی با بیان اینکه ظرفیت داوطلبان تنها به آموزش شهروندان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: داوطلبان پس از آموزش و سطح‌بندی، متناسب با میزان آمادگی و مهارت خود در برخی عملیات‌ها نیز به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه از ظرفیت این افراد استفاده شد و داوطلبان در حوادث ناشی از اصابت‌ها و عملیات مرتبط با آوار به نیرو‌های امدادی کمک کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به برگزاری مانور عملیاتی داوطلبان گفت: در این مانور، میزان آمادگی و توانایی عملیاتی این افراد ارزیابی می‌شود تا مشخص شود در چه سطحی از مهارت قرار دارند و چگونه می‌توان از ظرفیت آنها در مأموریت‌های مختلف استفاده کرد.

وی تأکید کرد: سازمان آتش‌نشانی با توجه به آموزش‌هایی که داوطلبان دریافت می‌کنند و سطح آمادگی آنها از توانمندی این افراد در حوزه‌های موردنیاز بهره خواهد گرفت.

پیگیری قضایی وضعیت ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مراکز تجاری ناایمن و احتمال پلمب آنها اظهار کرد: از میان ۱۲۹ ساختمانی که وضعیت ایمنی آنها در دستور کار پیگیری سازمان قرار دارد، تعدادی از مراکز تجاری، پاساژ‌ها و سرا‌های بازار بزرگ تهران نیز وجود دارند.

محمدی افزود: برای این مراکز پرونده تشکیل شده و موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. مسئولان و مالکان این مجموعه‌ها در چندین مرحله احضار شده‌اند و جلسات متعددی نیز برای پیگیری وضعیت ایمنی آنها برگزار شده است.

وی ادامه داد: پرونده این ساختمان‌ها در روند رسیدگی قضایی قرار دارد و تعیین تکلیف وضعیت آنها تا پایان سال در دستور کار سازمان است. در این میان، مراکز تجاری پرتردد که روزانه جمعیت زیادی از شهروندان در آنها حضور دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند چراکه بروز حادثه در چنین مکان‌هایی می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی سنگینی به دنبال داشته باشد.

از ادامه روند خطرناک در سرای آزادی جلوگیری کردیم

محمدی با اشاره به وضعیت سرای آزادی گفت: در این مجموعه تخلفاتی در حوزه ایمنی انجام شده بود و شرایط به‌گونه‌ای بود که می‌توانست به بروز یک حادثه بسیار خطرناک منجر شود، اما با اقدامات انجام‌شده، از ادامه این روند جلوگیری کردیم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مالکان و مستأجران مراکز تجاری برای رفع نواقص ایمنی تصریح کرد: مالکان و بهره‌برداران باید نسبت به ایمنی ساختمان‌های خود حساس باشند و برای رفع مشکلات موجود همکاری کنند. آتش‌سوزی‌هایی که در تهران رخ می‌دهد، گاهی خسارت‌های مالی سنگین و جبران‌ناپذیری به همراه دارد؛ علاوه بر آن، جان شهروندان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: شهروندی که برای خرید و تأمین نیاز‌های خانواده خود به یک مرکز تجاری مراجعه می‌کند نباید به دلیل رعایت نشدن الزامات ایمنی در معرض آسیب قرار بگیرد. در برخی حوادث مراکز تجاری در اطراف تهران نیز شاهد جان‌باختن تعدادی از شهروندان بوده‌ایم؛ افرادی که برای خرید به این مراکز مراجعه کرده بودند.

وی افزود: مالکان و مسئولان این مراکز وظیفه دارند برای صیانت از سلامت و جان مردم، الزامات ایمنی را رعایت کنند و نسبت به رفع نواقص ساختمان‌های خود اقدام جدی داشته باشند.

تعطیلی مراکز تجاری پرخطر در سال آینده دنبال می‌شود

محمدی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن گفت: وضعیت این مراکز باید مشخص شود و نواقص ایمنی آنها برطرف شود. در صورتی که مشکلات موجود رفع نشود، سازمان آتش‌نشانی در سال آینده به‌طور جدی به سمت تعطیلی مراکز تجاری پرخطر خواهد رفت.

وی در پایان تأکید کرد: اولویت سازمان پیشگیری از حوادث، کاهش خسارت‌های جانی و مالی و حفاظت از سلامت شهروندان است و در این مسیر، همکاری مالکان، مستأجران و مسئولان مراکز تجاری برای تأمین ایمنی ضروری خواهد بود.

آموزش آتش‌نشانان داوطلب تهران در شرایط جنگی متوقف نشد

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مراسم با اشاره به سابقه حدود ۲۰ ساله اجرای طرح آتش‌نشان داوطلب در پایتخت، این طرح را یکی از برنامه‌های مؤثر و ماندگار در توسعه فرهنگ ایمنی و کاهش آتش‌سوزی‌ها و حوادث شهری دانست و گفت: تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در تهران آموزش‌های آتش‌نشانی داوطلبانه را فرا گرفته‌اند و این افراد در کنار فعالیت‌های روزمره خود در آموزش شهروندان و برخی مأموریت‌های امدادی مشارکت می‌کنند.

ملکی با تشریح ساختار آموزشی آتش‌نشانان داوطلب گفت: این آموزش‌ها در سه سطح C، B و A ارائه می‌شود و داوطلبان متناسب با سطح انتخابی، دوره‌های آموزشی متفاوتی را می‌گذرانند.

وی افزود: داوطلبان سطح C حدود ۲۰ ساعت آموزش می‌بینند، در سطح B میزان آموزش به ۸۰ ساعت می‌رسد و داوطلبان سطح A نیز ۲۴۰ ساعت آموزش تخصصی دریافت می‌کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به میزان آموزش نیرو‌های رسمی آتش‌نشانی تصریح کرد: آتش‌نشانان رسمی حدود ۵۰۰ ساعت آموزش می‌بینند، در حالی که آتش‌نشانان داوطلب سطح A نیز ۲۴۰ ساعت آموزش را پشت سر می‌گذارند و با احتساب تمرین‌های دوره‌ای و مانورها، مجموع آموزش‌های آنها از ۲۵۰ ساعت نیز فراتر می‌رود.

ملکی تأکید کرد: به همین دلیل آتش‌نشانان داوطلب به‌ویژه در سطوح بالاتر، از دانش و مهارت قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند در چارچوب آموزش‌ها و توانمندی‌های خود، در برنامه‌های ایمنی و امدادی مشارکت کنند.

عبور از برنامه سالانه آموزش داوطلبان

ملکی با اشاره به تکلیف تعیین‌شده از سوی شورای اسلامی شهر تهران برای توسعه طرح آتش‌نشان داوطلب اظهار کرد: بر اساس این برنامه، سازمان آتش‌نشانی موظف است سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را به‌عنوان آتش‌نشان داوطلب آموزش دهد.

وی ادامه داد: امسال تا زمان برگزاری این مراسم، ۲ هزار و ۶۴۴ نفر آموزش دیده‌اند که نشان می‌دهد عملکرد سازمان از برنامه تعیین‌شده فراتر رفته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به دشواری‌های برگزاری دوره‌های آموزشی در ماه‌های گذشته گفت: در سال گذشته و نیمه نخست امسال، شرایط جنگی و محدودیت‌هایی در برگزاری برخی کلاس‌ها و تأمین امکانات آموزشی وجود داشت، اما با وجود این شرایط، آموزش‌ها بدون وقفه و تعلل ادامه پیدا کرد.

آموزش یک میلیون و ۱۳۷ هزار شهروند در سال گذشته

ملکی با تأکید بر تفاوت آموزش آتش‌نشانان داوطلب با آموزش عمومی شهروندان اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی علاوه بر آموزش‌های تخصصی داوطلبان، برنامه گسترده‌ای برای آموزش همگانی شهروندان دارد که بخش مهمی از اجرای آن بر عهده داوطلبان آموزش‌دیده و مربیان این طرح است.

وی افزود: بر اساس تکلیف تعیین‌شده، سازمان باید سالانه یک میلیون نفر از شهروندان را آموزش دهد. با این حال، در سه تا چهار سال اخیر با کمک نیرو‌های داوطلب و سایر عوامل اجرایی، شمار شهروندان آموزش‌دیده در هر سال کمتر از یک میلیون نفر نبوده است.

ملکی تصریح کرد: سال گذشته، با وجود شرایط جنگی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، حوادث دی‌ماه و تعطیلی‌های مقطعی در مجموع یک میلیون و ۱۳۷ هزار نفر از شهروندان آموزش‌های ایمنی را دریافت کردند.

وی ادامه داد: در هفت ماه نخست سال جاری نیز ۷۶۶ هزار نفر از شهروندان با تلاش مربیان و آتش‌نشانان داوطلب آموزش دیده‌اند.

آموزش شهروندان در مدارس، بازار و ایستگاه‌های مترو

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به نقش مربیان داوطلب در اجرای برنامه‌های آموزشی گفت: تعدادی از داوطلبان باتجربه، پس از طی دوره‌های بیشتر، به‌عنوان مربی فعالیت می‌کنند. برخی از این افراد ۱۷، ۱۸ و حتی ۲۰ سال سابقه همکاری با سازمان آتش‌نشانی دارند و طی این سال‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی شهروندان ایفا کرده‌اند.

وی افزود: این مربیان و داوطلبان در مدارس، مراکز تجمعی، پاساژ‌ها و دیگر اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.

ملکی با اشاره به برنامه‌های آموزشی در بازار تهران اظهار کرد: در بازار نیز با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی مستقر، برنامه‌هایی برای آموزش کسبه اجرا می‌شود و ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر از کسبه بازار تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی در مترو خبر داد و گفت: سازمان آتش‌نشانی در سال گذشته طرح مناسبی را با همکاری مترو اجرا کرد که در راستای افزایش آگاهی عمومی و توسعه آموزش‌های ایمنی در محیط‌های پرتردد شهری بوده است.

مشارکت داوطلبان در جنگ و حوادث مختلف

ملکی با اشاره به نقش آتش‌نشانان داوطلب در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه از ظرفیت این افراد استفاده شد و داوطلبان در برنامه‌ها و مأموریت‌های مختلف به سازمان کمک کردند.

وی افزود: این افراد همچنین در مراسم تشییع، آیین‌های مرتبط با امام رضا (ع)، مراسم عید غدیر و سایر برنامه‌های شهری مشارکت داشته‌اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به حضور برخی داوطلبان در عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت خاطرنشان کرد: تعدادی از این افراد با هماهنگی سازمان در این عملیات حضور پیدا کردند و در روند کمک‌رسانی مشارکت داشتند.

خدمت داوطلبانه بدون چشمداشت برای ایمنی شهروندان

ملکی با قدردانی از تلاش آتش‌نشانان داوطلب تأکید کرد: این افراد با اعتقاد به مسئولیت اجتماعی و وظیفه شهروندی خود فعالیت می‌کنند و در بسیاری از موارد، بدون دریافت دستمزد و با صرف وقت و هزینه شخصی، در خدمت شهر و شهروندان هستند.

وی افزود: داوطلبان و مربیان این طرح همواره اعلام کرده‌اند که هر زمان شهر، شهرداری یا شهروندان به کمک نیاز داشته باشند، برای مشارکت و خدمت‌رسانی آمادگی دارند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با قدردانی از مدیران، مربیان و آتش‌نشانان داوطلب، بر اهمیت تداوم این همکاری‌ها در توسعه فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی شهروندان تأکید کرد.

ملکی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، رهبر شهید و شهدای سازمان آتش‌نشانی را گرامی داشت.

توسعه آتش‌نشانان داوطلب محلی و آموزش شهروندان، ضرورتی برای افزایش تاب‌آوری تهران است

سوده نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به گستردگی، تراکم جمعیت و شرایط بافت شهری پایتخت اظهار کرد: تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر با چالش‌های متعدد در حوزه ایمنی و تاب‌آوری مواجه است و با توجه به حجم و تنوع حوادث احتمالی، تقویت ظرفیت آتش‌نشانان داوطلب در محلات و بهره‌گیری از توان شهروندان آموزش‌دیده، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: حضور نیرو‌های داوطلب محلی و آشنایی آنان با اصول اولیه مقابله با حریق می‌تواند در دقایق ابتدایی وقوع حادثه، نقش مؤثری در حفظ زمان طلایی امدادرسانی و کاهش خسارات داشته باشد. از این رو لازم است مدیریت شهری با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه حضور فعال‌تر و مؤثرتر این نیرو‌ها را در محلات فراهم کند.

نجفی با تأکید بر اهمیت محله‌محوری در مدیریت شهری تصریح کرد: امروز مدیریت شهری در بسیاری از کشور‌ها به سمت تقویت نقش محلات حرکت کرده است چراکه ظرفیت‌های محلی می‌توانند در مواجهه با حوادث، بخشی از نیاز‌های اولیه را پوشش دهند و زمینه مدیریت سریع‌تر بحران را فراهم کنند.

ضرورت آموزش عملی شهروندان برای استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربه حضور خود در برخی حوادث آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی بیمارستان گاندی و حادثه آتش‌سوزی یک واحد اغذیه‌ای در خیابان دولت، گفت: در یکی از این حوادث مشاهده کردم که کارکنان محل با وجود در اختیار داشتن کپسول‌های آتش‌نشانی، آشنایی کافی با نحوه استفاده صحیح از آنها نداشتند و با تخلیه کپسول‌ها نیز آتش مهار نشد.

وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات اطفای حریق کافی نیست و شهروندان باید آموزش‌های لازم را به‌صورت عملی فرا بگیرند. آشنایی با نحوه استفاده از کپسول آتش‌نشانی و اقدامات اولیه در زمان وقوع حریق می‌تواند از گسترش آتش و افزایش خسارات جلوگیری کند.

نجفی با بیان اینکه حتی مسئولان نیز باید در زمینه آموزش‌های ایمنی پیشگام باشند، خاطرنشان کرد: خود من نیز به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیازمند آموزش عملی استفاده از کپسول آتش‌نشانی هستم. پیشنهاد می‌کنم دوره‌های آموزشی ابتدا برای اعضای شورا و مدیران شهری برگزار شود و سپس با برنامه‌ریزی منسجم، این آموزش‌ها در سرا‌های محلات و دیگر مراکز محلی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌تواند با پیگیری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در سطح محلات، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و افزایش آمادگی شهروندان برای مواجهه با حوادث را فراهم کند.

تأکید بر رسیدگی به مطالبات و رفاهیات آتش‌نشانان

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان و نیرو‌های داوطلب، اظهار کرد: فعالیت آتش‌نشانان و نیرو‌های داوطلب این حوزه به دلیل ماهیت حساس و خطرات ناشی از مأموریت‌های آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مدیریت شهری باید تمام تلاش خود را برای تأمین امکانات مناسب و حمایت از این نیرو‌ها به کار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت شنیدن مطالبات آتش‌نشانان و رسیدگی به مسائل آنان افزود: در برخی زمینه‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته است و لازم است از این پس با توجه بیشتر به مشکلات و نیاز‌های این عزیزان، در حد توان برای رفع مسائل معیشتی، رفاهی و کاری آنان اقدام شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، از پیگیری موضوعات مرتبط با امکانات ورزشی آنان خبر داد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی مجموعه مدیریت شهری برای پاسخ‌گویی به این مطالبات تأکید کرد.

نجفی در پایان با قدردانی از تلاش آتش‌نشانان و داوطلبان این حوزه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای آتش‌نشان، از جمله شهدای حادثه پلاسکو، را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های آنان تاکید کرد.

ضرورت بهره‌گیری از توان زنان داوطلب در برنامه‌ریزی‌های شهری

همچنین مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در این برنامه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آتش‌نشانی و آتش‌نشانان داوطلب اظهار کرد: حضور در جمع آتش‌نشانان داوطلب و افرادی که با انگیزه، مسئولیت‌پذیری و احساس تعهد نسبت به محله و شهر خود آموزش دیده‌اند، مایه افتخار است.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده زنان داوطلب در پایتخت افزود: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، حدود ۷۰ هزار بانوی داوطلب آموزش‌دیده در تهران حضور دارند؛ آماری که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری زنان شهر و آمادگی آنان برای مشارکت در حل مسائل محلات و مواجهه آگاهانه و شجاعانه با حوادث و شرایط پیش‌بینی‌نشده است.

اردبیلی تصریح کرد: حوادث طبیعی، بحران‌های ناگهانی و شرایط دشواری که ممکن است بر اثر عوامل مختلف به جامعه تحمیل شود، نیازمند آمادگی و مشارکت همه‌جانبه مردم است. در چنین شرایطی، حضور نیرو‌های داوطلب آموزش‌دیده در محلات می‌تواند به افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان کمک کند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی میان نیرو‌های داوطلب خاطرنشان کرد: حضور افراد آموزش‌دیده، مسئولیت‌پذیر و دغدغه‌مند در نقاط مختلف شهر، یک سرمایه انسانی ارزشمند و شبکه‌ای توانمند برای مواجهه با بحران‌ها ایجاد می‌کند. این ظرفیت نه‌تنها هنگام وقوع حوادث بلکه از طریق برگزاری آموزش‌ها و مانور‌های آمادگی نیز می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش اطمینان خاطر شهروندان منجر شود.

وی ادامه داد: آگاهی از اینکه در محلات مختلف، افرادی آماده و توانمند برای ایفای نقش در شرایط اضطراری حضور دارند به جامعه این اطمینان را می‌دهد که در مواجهه با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده تنها نیستند. چنین ظرفیتی می‌تواند قدرت، استقامت و آمادگی اجتماعی را برای عبور از شرایط دشوار افزایش دهد.

اردبیلی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از توان زنان داوطلب در برنامه‌ریزی‌های شهری گفت: این سرمایه انسانی ارزشمند می‌تواند در حل مسائل شهر و حرکت به سمت شهری پایدار، تاب‌آور و آماده در برابر بحران‌ها نقش‌آفرینی کند. استفاده مؤثر از این ظرفیت، مستلزم تقویت همکاری‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر داوطلبان در برنامه‌های مرتبط با ایمنی و مدیریت بحران است.

منبع: شهر