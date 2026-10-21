باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر با اعلام آمار برخورد با تخلفات موتورسواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت گفت: در این بازه زمانی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره اعمال قانون برای تخلفات موتورسواران به ثبت رسیده که از این تعداد، بیش از یک میلیون فقره مربوط به تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی است و این تخلف رتبه نخست تخلفات موتورسواران پایتخت را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ کشیر در تشریح آمار تخلفات دیگر موتورسواران اظهار داشت: از مجموع بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره اعمال قانون تخلفات موتور سواران، بیش از ۳۲۳ هزار فقره مربوط به تخلفات حادثه‌ساز بوده است.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه حرکات نمایشی نظیر دور زدن در جا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ جزو تخلفات حادثه‌ساز محسوب می‌شود، تصریح کرد: در صورت انجام این تخلف، ۸ نمره منفی برای پلاک‌های شخصی و ۱۰ نمره منفی برای پلاک‌های عمومی در گواهینامه فرد متخلف ثبت می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به تفکیک سایر تخلفات اعمال قانون شده پرداخت و گفت: اعمال قانون تخلف عبور از معابر ممنوع با بیش از ۱۹۰ هزار فقره.

اعمال قانون تخلفات مربوط به پلاک موتورسواران با بیش از ۱۲۶ هزار فقره.

اعمال قانون تخلف توقف در پیاده‌رو با بیش از ۳۸ هزار فقره.

اعمال قانون تخلف عبور از پیاده‌رو با بیش از ۲۵ هزار فقره به ثبت رسیده است.

وی در خصوص تخلفات مرتبط با پلاک، به‌ویژه دستکاری در اعداد و ارقام پلاک و مخدوش کردن آن هشدار داد و خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر اینکه تخلف محسوب می‌شود، بلکه اقدام مجرمانه است و رانتده مجرم شناخته می‌شود و به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

سرهنگ کشیر همچنین مبالغ جرائم تخلفات پلاک موتورسواران را اعلام کرد و گفت: جریمه نداشتن پلاک جلو یا عقب یا ناخوانا بودن پلاک ۴۰۰ هزار تومان.

جریمه پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک شود، ۷۰۰ هزار تومان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تصادفات موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت ۱۷۸ نفر از موتورسواران جان خود را از دست دادند؛ همچنین ۹ هزار و ۸۶ فقره تصادف جرحی و ۱۳ هزار و ۹۱۴ فقره تصادف خسارتی به ثبت رسیده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، مهم‌ترین علل تامه تصادفات فوتی موتورسواران را چنین برشمرد:

۱. عدم توجه به جلو با فراوانی ۳۵ درصد رکورددار علل تصادفات فوتی بوده است.

۲. عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با فراوانی ۲۹ درصد در رتبه دوم.

۳. تغییر مسیر ناگهانی با فراوانی ۱۹ درصد در رتبه سوم علل تصادفات فوتی موتورسواران قرار دارند.

وی در خصوص رکورددارترین گروه سنی در تصادفات فوتی نیز گفت:

۱. گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال با فراوانی ۲۸ درصد رتبه نخست متوفیان را به خود اختصاص داده‌اند.

۲. گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال با فراوانی ۲۵ درصد در رتبه دوم قرار دارند.

سرهنگ کشیر زمان وقوع تصادفات فوتی را نیز اعلام کرد و افزود:

۱. ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با فراوانی ۲۷ درصد رکورددار زمان وقوع تصادفات فوتی است.

۲. ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با فراوانی ۲۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در حوزه موتورسواران توسط پلیس راهور گفت: اهدای کلاه ایمنی به شهروندان فاقد کلاه ایمنی و ارگان‌های دولتی و خصوصی و همچنین ارسال بیش از ۸۰ میلیون پیامک آموزشی به شهروندان تهرانی از جمله این اقدامات بوده است.