استئوپنی با پوکی استخوان چه تفاوتی دارد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - استئوپنی به کاهش تراکم استخوان پیش از رسیدن به مرحله پوکی استخوان گفته می‌شود و با نرمی استخوان تفاوت دارد؛ نرمی استخوان معمولاً به اختلال در معدنی‌شدن بافت استخوان، از جمله در پی کمبود طولانی‌مدت ویتامین D، مربوط است.

در مرحله استئوپنی، اصلاح تغذیه، دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، فعالیت بدنی مناسب و کنترل عوامل خطر اهمیت دارد. در افرادی که احتمال کاهش سریع‌تر تراکم استخوان یا شکستگی در آن‌ها بالاست، پزشک ممکن است درمان دارویی را نیز پیش از بروز پوکی استخوان توصیه کند. بازگشت تراکم استخوان به سطح اولیه نیز به شرایط فرد و علت کاهش آن بستگی دارد.