اغلب تصادفات منجر به فوت در میان موتورسواران جوان است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0634\u06cc\u0631\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0631\u06a9\u0648\u062f\u062f\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0646\u06cc \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u0627\u062a \u0641\u0648\u062a\u06cc \u0645\u0648\u062a\u0648\u0633\u0648\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0646\u06cc \u06f1\u06f8 \u062a\u0627 \u06f2\u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n