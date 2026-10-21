باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حبیبا روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به بازگشایی حضوری مراکز آموزش عالی اظهار کرد: دانشگاه بدون حضور دانشجو روح ندارد و حضور دانشجویان موجب پویایی و نشاط محیط دانشگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه دوران دانشجویی فرصتی طلایی برای علم‌آموزی، تحقیق و پژوهش است، افزود: دانشجویان باید از این دوره به بهترین شکل استفاده کنند؛ زیرا دوران تحصیل بسیار سریع سپری می‌شود و نسل جوان امروز، آینده‌ساز کشور است.

معاون وزیر علوم با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان دانشجویان، گفت: این مطالبات بحق است و به‌عنوان مسئول، از اینکه نتوانسته‌ایم شرایط مطلوبی برای دانشجویان فراهم کنیم، شرمنده‌ام؛ با این حال تلاش می‌کنیم حداقل‌های مورد نیاز دانشجویان در حوزه‌های مختلف تأمین شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: مشکلات خوابگاه، تغذیه، سلف‌سرویس، مشاوره و امکانات ورزشی تنها مختص یک دانشگاه نیست و بسیاری از دانشگاه‌ها با مسائل مشابه روبه‌رو هستند؛ با این وجود، باید با اولویت‌بندی و پیگیری جدی، برای بهبود این شرایط اقدام کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای آموزش عالی اظهار کرد: بودجه آموزش عالی محدود است و افزایش اعتبارات در بخش‌های مختلف، نیازمند پیگیری مستمر است؛ با این حال موضوع خوابگاه‌ها، تغذیه، تربیت بدنی و مشاوره دانشجویان را دنبال می‌کنیم تا منابع بیشتری به این بخش‌ها اختصاص یابد.

معاون وزیر علوم با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان بوشهر گفت: این استان از ظرفیت اقتصادی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است و می‌توان با تدبیر استانداری و دانشگاه، از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای بهبود وضعیت رفاهی و آموزشی دانشجویان استفاده کرد.

حبیبا افزود: فراهم کردن محیط مناسب برای زندگی و تحصیل دانشجویان، آثاری مهم بر سلامت روحی و روانی آنان دارد؛ زیرا آشفتگی و نامناسب بودن محیط زندگی می‌تواند بر روح و روان دانشجو اثر بگذارد و در آینده مدیریتی و اجتماعی نسل جوان تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به حضور دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه خلیج فارس بوشهر، این موضوع را نشانه توانمندی دانشگاه دانست و گفت: جذب دانشجوی خارجی باید از اولویت‌های دانشگاه باشد و سازمان امور دانشجویان نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره فعالیت سامانه "ادب" نیز اظهار کرد: فرآیندهای مربوط به دانشجویان بین‌الملل از طریق این سامانه انجام می‌شود و با توجه به بین‌دستگاهی بودن موضوع جذب دانشجوی خارجی، همکاری سایر دستگاه‌ها نیز ضروری است.

حبیبا ادامه داد: چنانچه دانشگاه خلیج فارس برای راه‌اندازی رشته‌های جدید یا آموزش زبان دوم پیشنهاد مشخصی داشته باشد، این پیشنهاد در سازمان امور دانشجویان بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان از بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها گفت: براساس آمار، ۸۳ درصد دانشجویان در نخستین روز بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در کلاس‌های درس حاضر شدند که این موضوع نشان‌دهنده علاقه و عطش دانشجویان برای حضور در محیط علمی و دانشگاهی است.

معاون وزیر علوم تأکید کرد: مشکلات موجود در خوابگاه و تغذیه نباید موجب بی‌تفاوتی مسئولان شود و برای رفع این مشکلات تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا شرایط مناسب‌تری برای دانشجویان، به‌عنوان آینده‌سازان کشور، فراهم شود.