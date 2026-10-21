سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری فردی در پی اخاذی از شهروندان با معرفی خود به‌ عنوان سرهنگ نیروی انتظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان عملیات دستگیری افرادی که با معرفی خود به‌عنوان وابستگان نهاد‌های دولتی، انتظامی و قضایی از شهروندان اخاذی می‌کردند، خبرنگاران با حضور در یکی از کلانتری‌ها از اقلام و تجهیزات کشف‌شده از متهمان بازدید کردند.

در این عملیات، اقلامی از جمله سلاح سرد، لوح‌های تقدیر جعلی، انواع گواهینامه، کارت‌های بانکی، کارت‌های پرسنلی متعدد، لباس مأمور انتظامی، مهر و یک جلیقه ضدگلوله کشف و ضبط شد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره این پرونده، متهمان با جعل هویت و سوءاستفاده از عناوین رسمی، خود را مرتبط با نهاد‌های دولتی، انتظامی و قضایی معرفی می‌کردند و از این طریق اعتماد شهروندان را به دست آورده و مبالغی از آنان دریافت می‌کردند.

وعده حل مشکلات برای جلب اعتماد شاکیان

در جریان بازجویی از یکی از متهمان که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کرد، موضوع دریافت مبالغی از شهروندان در قبال وعده پیگیری مشکلات شخصی، اداری و قضایی مطرح شد.

یکی از محور‌های این بازجویی، دریافت حدود ۵۰۰ میلیون تومان از یکی از شاکیان بود. بنا بر مطالب مطرح‌شده در این پرونده، جلب اعتماد این فرد با وعده پیگیری مشکلات و همچنین وعده ازدواج همراه بوده است؛ موضوعی که متهم در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، بخشی از ادعا‌های مربوط به آن را نپذیرفت.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در بازجویی‌ها، متهم برای شناسایی افرادی که ممکن بود به وعده‌های او اعتماد کنند، در مکان‌هایی از جمله قهوه‌خانه‌ها حضور می‌یافت و با افرادی که درباره مشکلات خانوادگی، شخصی یا اداری خود صحبت می‌کردند، وارد گفت‌و‌گو می‌شد.

او سپس با ادعای برخورداری از ارتباطات انتظامی و قضایی، وعده حل مشکلات این افراد را مطرح می‌کرد و از این طریق درصدد جلب اعتماد آنان برمی‌آمد.

استفاده از تصاویر و مدارک برای القای هویت جعلی

از دیگر موارد مطرح‌شده در این پرونده، استفاده از تصاویر با لباس پلیس و ارائه کارت‌های شناسایی برای اثبات ادعا‌های متهم بود. بنا بر اظهارات برخی شاکیان، این موارد در اعتماد آنان به متهم و پرداخت مبالغی برای پیگیری امورشان تأثیر داشته است.

در بخش دیگری از بازجویی‌ها، ارتباط متهم با فردی که از او با عنوان «دایی» یاد شده و همچنین احتمال نقش‌آفرینی افراد دیگر در دریافت یا انتقال وجوه مورد پرسش قرار گرفت.

وعده پیگیری امور مربوط به شناسنامه و حل مشکلات قضایی و انتظامی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جریان پرسش از متهم مطرح شد.

متهم در بخش‌هایی از بازجویی، اتهامات مطرح‌شده را انکار کرد و در مواردی نیز به نقش افراد دیگر اشاره داشت. از این رو، بررسی میزان دخالت احتمالی سایر افراد، نحوه جابه‌جایی وجوه و ارتباط میان اشخاص مرتبط با پرونده، از جمله موضوعاتی است که برای روشن شدن ابعاد این ماجرا نیازمند بررسی بیشتر است.

تطبیق اظهارات شاکیان و متهم با اسناد و مدارک موجود و بررسی سایر شواهد می‌تواند به روشن شدن جزئیات پرونده و تعیین نقش احتمالی افراد مرتبط کمک کند.