باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا خیرالله‌زاده، قهرمان جهان و پارالمپیک، در رقابت‌های جودوی نابینایان و کم‌بینایان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به مدال نقره دست یافت.

مسابقات رده‌بندی و فینال سه وزن دوم این رقابت‌ها عصر امروز چهارشنبه در سالن هنرهای رزمی ناگویا برگزار شد و خیرالله‌زاده در دیدار نهایی وزن ۹۵+ کیلوگرم به مصاف شکوربکوف از قزاقستان رفت. نماینده ایران در مبارزه‌ای سخت و نفس‌گیر مغلوب حریف خود شد و از کسب مدال طلا بازماند.

پیش از این، علی نوایی با کسب مدال طلا و امیرحسین نیمروزی با دستیابی به مدال برنز، دیگر مدال‌های ایران را در دومین روز مسابقات جودو به دست آورده بودند.

به این ترتیب، جودوکاران نابینا و کم‌بینای ایران در مجموع با کسب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.