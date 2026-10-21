باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چگونه با سرمایه‌های کم ثروتمند شویم؟ + فیلم

شروع کسب و کار حتما نباید با سرمایه‌های کلان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تولید ثروت و همچنین شروع کسب و کار حتما نباید با سرمایه‌های کلان انجام شود. در همین رابطه عبدالرضا عسگرخانی، کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرده است.

مطالب مرتبط
چگونه با سرمایه‌های کم ثروتمند شویم؟ + فیلم
young journalists club

بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم

چگونه با سرمایه‌های کم ثروتمند شویم؟ + فیلم
young journalists club

نقش تاریخ بر چرم در روایت کارآفرین سمنانی + فیلم

چگونه با سرمایه‌های کم ثروتمند شویم؟ + فیلم
young journalists club

جشنواره بانوان کارآفرین روستای جوادآباد برگزار شد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎
۱۷۵۳

کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
آمریکا در چه شرایطی از جنگ با ایران منصرف می‌شود؟ + فیلم
۹۴۳

آمریکا در چه شرایطی از جنگ با ایران منصرف می‌شود؟ + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم
۵۶۱

وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم
۳۷۰

تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم
۳۶۱

سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha