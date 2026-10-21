باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور تولیدکنندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن رخشای شرکت توزیع نیروی برق استان در حال برگزاری است؛ با اشاره به پیشینه فعالیت‌ها در حوزه استاندارد گفت: در سال‌های گذشته استانداردسازی در استان با چالش‌های متعددی همراه بوده و این حوزه بارها با ساختارهای اجرایی متفاوتی اداره شده است با این حال تلاش‌های بی‌وقفه فعالان این عرصه همواره نتایج مطلوبی برای جامعه به همراه داشته است.

رحمانی با بیان اینکه استاندارد با سه رکن اساسی گره خورده است کیفیت کالا برای مردم را نخستین و مهم‌ترین رکن دانست و افزود: مردم در جست‌وجوی کالایی با اصالت و کیفیت هستند و کیفیت ملاک اصلی خدمت به جامعه است.

وی صادرات را دومین رکن کلیدی استاندارد برشمرد و تصریح کرد: اگر به دنبال کشوری تولیدمحور هستیم تولید نباید در مرزها بسته بماند و صنعت، کشاورزی و حتی خدمات گردشگری استان نیازمند رسیدن به سطح کیفی مطلوب در حوزه استاندارد است.

استاندار آذربایجان‌غربی سومین رکن را مربوط به واردات و کیفیت کالاهای وارداتی عنوان کرد و گفت: ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور یکی از اصلی‌ترین عوامل آسیب به تولیدات داخلی است و مسئولان وظیفه دارند از این آسیب جلوگیری کنند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های پیش روی استانداردسازی کمبود آزمایشگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی را گلوگاه اصلی این حوزه دانست و اظهار کرد: کمبود تجهیزات آزمایشگاهی روند کار را کند کرده و به تولید آسیب می‌زند از این رو نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دستور کار قرار دارد.

خرید بیش از ۷ همت تجهیزات در دوره اخیر

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: در راستای بررسی تجهیزات خریداری‌شده بیش از ۷ همت تجهیزات از جمله ژنراتور، آمبولانس، پمپ‌های بنزین سیار و کتابخانه‌های سیار خریداری شده و نظارت‌های مستمری بر انطباق عملکرد دستگاه‌ها با برنامه‌های تعیین‌شده در جریان است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به تسهیل فرآیند دریافت مجوزهای استاندارد برای تجهیزات تهیه‌شده از منابع داخلی استان افزود: اولویت ما ایجاد اشتغال و بهره‌وری در داخل استان است و تلاش می‌کنیم از جابه‌جایی نیروی متخصص از استان به مناطق دیگر جلوگیری کنیم.

رحمانی تکمیل زنجیره آزمایشگاهی را از اولویت‌های راهبردی استان دانست و گفت: از ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه‌های منطقه از جمله دانشگاه آزاد برای پاسخگویی سریع و دقیق به نیاز صنایع به‌ویژه صنایع غذایی و کشاورزی بهره می‌گیریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در تولید محصولات کشاورزی و غذایی مانند سیب، عسل و گوشت، خاطرنشان کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش باید امکانات آزمایشگاهی و استانداردسازی دقیق در داخل استان مستقر شود تا محصولات بومی با استانداردهای جهانی رقابت کنند و محصولات باکیفیت ما نباید برای آزمایش به خارج از استان یا کشور فرستاده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه از برنامه استان برای اصلاح ساختارهای هزینه‌ای واحدهای کوچک و متوسط در سال آینده خبر داد و گفت: هزینه‌های استانداردسازی برای تولیدکنندگان کوچک همچون وزنه سنگینی است که توان رقابت را از آن‌ها می‌گیرد و به دنبال تدبیری هستیم تا این واحدها در ارتباطی منطقی و زنجیره‌ای با واحدهای بزرگ‌تر قرار بگیرند.

رحمانی با تأکید بر اینکه قوانین نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به تفاوت‌های جغرافیایی اجرا شوند، گفت: آنچه در منطقه‌ای با محدودیت‌های خاص کار می‌کند لزوماً در استان ما کاربردی ندارد و بر ضرورت تحقیقات علمی برای جلوگیری از اجرای قوانین یکسان اما نامناسب تأکید داریم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بازرگانی و مرزها اظهار کرد: پیشنهادهای کارشناسی خود را در حوزه مرزهای بازرگانی به دولت ارائه می‌دهیم و دولت نیز با صدور مصوبه زمینه اجرای آن‌ها را فراهم می‌کند و در حال حاضر نیز یک طرح نمونه در حال اجراست که در صورت موفقیت در سایر مرزها نیز پیاده‌سازی خواهد شد.

استاندارد، پشتوانه تولید و انسجام دستگاه‌ها

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش استاندارد در کاهش ریسک تولید گفت: استاندارد پشتوانه تولید است و با استانداردسازی ریسک‌های تولید کاهش می‌یابد و روحیه تولیدکنندگان استان بسیار مطلوب است و آن‌ها مشتاقانه پیگیر امور استاندارد هستند.

وی در پایان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان را حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر امنیت انسجام بین دستگاه‌ها سرمایه اصلی استان است و این انسجام باید به‌گونه‌ای باشد که کارشناسان و نیروهای امنیتی با همکاری یکدیگر فرآیندها را تسهیل و از پیچیدگی‌های بی‌مورد جلوگیری کنند.

استاندارد؛ فراتر از یک نشان تجاری، پشتوانه‌ اعتماد عمومی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است

حاکم ممکان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم در پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از اقتدار نیروهای مسلح استاندارد را تعهد نظام حکمرانی و بخش تولید به حفظ حقوق مصرف‌کننده و توسعه پایدار دانست و با اشاره به جایگاه بنیادین استاندارد در توسعه اقتصادی تصریح کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور محصول حضور مردمی در میادین و اقتدار نیروهای مسلح است در عرصه اقتصاد و تولید نیز استاندارد مفهومی بنیادی و یکی از پایه‌های اصلی اعتماد عمومی، رقابت‌پذیری اقتصادی و پیشرفت پایدار ملی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه استاندارد تنها یک نشان ساده بر روی محصولات نیست، افزود: استاندارد در واقع تعهد تولیدکننده به مردم، تعهد اقتصاد به مقوله کیفیت و تعهد نظام حکمرانی به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

ممکان در پایان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ارتقای قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی، حضور مؤثر و قدرتمند کالای ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش اطمینان خاطر شهروندان در استفاده از کالاها و خدمات هستیم باید توجه به کیفیت و استانداردهای ملی و بین‌المللی بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.