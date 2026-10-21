معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف جسد سوخته جوان ۲۱ ساله‌ای خبر می‌دهد که با انگیزه اخاذی ۴۰ میلیارد تومانی ربوده شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف جسد سوخته جوان ۲۱ ساله‌ای خبر داد که با انگیزه اخاذی ۴۰ میلیارد تومانی ربوده شده بود. به گفته وی، در جریان تحقیقات تخصصی کارآگاهان، ۶ متهم در استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز دستگیر شدند و بررسی‌ها نشان داد گروگان پس از انتقال به مخفیگاهی در نظرآباد، تحت شکنجه قرار گرفته بود.

سرهنگ مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده گفت: رسیدگی به موضوع از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ و در پی شکایت خانواده جوانی ۲۱ ساله درباره ربایش او آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد این جوان در ۳۱ مردادماه، پس از تماس تلفنی فردی که مدعی ارسال گواهینامه رانندگی او از طریق پست بود، برای دریافت مدرک به محل قراری در حوالی شهرری رفت؛ اما در آنجا ۵ مرد با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ او را به زور ربودند.

وی افزود: چند روز بعد، آدم‌ربایان با تماس از طریق خط تلفن گروگان و ارسال تصاویر شکنجه او، از خانواده‌اش ۴۰ میلیارد تومان درخواست کردند و با تهدید به قتل گروگان، بر دریافت پول در شهر هرات افغانستان اصرار داشتند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با وجود گذشت بیش از ۱۳ روز از زمان ربایش، تحقیقات تخصصی را آغاز کردند. بررسی دوربین‌های مداربسته در نهایت به شناسایی و دستگیری ۳ متهم در شهرستان‌های زهک و زابل منجر شد.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، سرنخ‌ها کارآگاهان را به شهرستان نظرآباد استان البرز رساند. مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مراکز خرید، موفق شدند ۳ متهم دیگر را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.

کشف آثار شکنجه و مدارک گروگان در مخفیگاه

وی گفت: در بازرسی از محل متهمان در نظرآباد، آثار و لوازم شکنجه و مدارک هویتی جوان ربوده‌شده کشف شد. تطبیق محل با تصاویر شکنجه ارسال‌شده برای خانواده گروگان نیز از دیگر سرنخ‌های مهم پرونده بود.

به گفته سرهنگ نثاری، بازجویی‌های جداگانه از متهمان نشان داد ۲ نفر از آنان در عملیات ربایش مشارکت داشته‌اند و گروگان پس از انتقال به نظرآباد، در خانه متهم سوم نگهداری می‌شده است. ۳ متهم دیگر نیز به افغانستان متواری شده بودند و از مناطق مرزی با خانواده گروگان تماس می‌گرفتند.

کشف جسد سوخته گروگان در قشلاق آبیک

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان دستگیرشده مدعی شدند جوان ربوده‌شده اقدام به خودکشی کرده است و آنها پس از انتقال جسد به بیابان‌های اطراف منطقه، آن را سوزانده و دفن کرده‌اند. در پی این اظهارات، کارآگاهان با راهنمایی متهمان به منطقه قشلاق آبیک رفتند و جسد سوخته را کشف کردند. جسد برای بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ نثاری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات متهمان درباره محل وقوع ربایش در منطقه فرون‌آباد پاکدشت، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی مربوط در این شهرستان ارسال شد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل پرونده و بررسی نقش هر یک از متهمان ادامه دارد.

برچسب ها: جسد ، کاراگاهان پلیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
وقتی بهتون میگیم افغانیها رو از کشور اخراج کنید چه مجاز وچه غیر مجاز واسه همین کاراشونه. یه مدت طردشون کردین دوباره این قانون ملغی شد.
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
واقعاً چجوری میشه بعضی انسان ها اینجوری میشوند ؟؟؟ لقمه حرام نطفه حرام شیر حرام چه جوری میشه ؟ حیوانات هم با هم نوع خودشان اینکار را نمیکنند چرا انسان که عقل و هوش و وجدان دارد اینکار های فجایع را انجام میدهد ؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
به حرف مردم گوش کنید به مردم خودتون پشت نکنید این مردم ایران هستند که در روزگار سختی پشت شما وایسادن بنام بر خواست همه مردم ایران تمامی کسانی که حتی با افغانی وصلت کردن مجاز و غیر مجاز هم نداره همه و همه رو پولدار بی پول عالم و بی سواد خلاصه هرکسی که بویی از افغانستان برده رو اخراج کنید فهمیدین اخراج عزیزان لایک کنید مسولین ببین شاید چشمان کارشان بینا شود
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
افغانی = فغان و شیون و زاری ابدی
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
درهرجنابتی رد پای افغانی دیده میشه،مماشات تا کی.
۳
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
حیوانات انسان نما..لعنت بر شرف نداشت تون
۱
۴۶
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Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۴:۱۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
به افغانستان متواری شده بودند؟ اهل کجا بودند؟ لطفا کامل خبر بنویسید.
۲
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
بلوچستانم
۱۳:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
اخراج افقانی مطالبه ملی می‌باشد
فوراهمه چه مجاز چه غیرمحاز
۶
۵۱
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