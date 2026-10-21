باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف جسد سوخته جوان ۲۱ ساله‌ای خبر داد که با انگیزه اخاذی ۴۰ میلیارد تومانی ربوده شده بود. به گفته وی، در جریان تحقیقات تخصصی کارآگاهان، ۶ متهم در استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز دستگیر شدند و بررسی‌ها نشان داد گروگان پس از انتقال به مخفیگاهی در نظرآباد، تحت شکنجه قرار گرفته بود.

سرهنگ مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده گفت: رسیدگی به موضوع از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ و در پی شکایت خانواده جوانی ۲۱ ساله درباره ربایش او آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد این جوان در ۳۱ مردادماه، پس از تماس تلفنی فردی که مدعی ارسال گواهینامه رانندگی او از طریق پست بود، برای دریافت مدرک به محل قراری در حوالی شهرری رفت؛ اما در آنجا ۵ مرد با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ او را به زور ربودند.

وی افزود: چند روز بعد، آدم‌ربایان با تماس از طریق خط تلفن گروگان و ارسال تصاویر شکنجه او، از خانواده‌اش ۴۰ میلیارد تومان درخواست کردند و با تهدید به قتل گروگان، بر دریافت پول در شهر هرات افغانستان اصرار داشتند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با وجود گذشت بیش از ۱۳ روز از زمان ربایش، تحقیقات تخصصی را آغاز کردند. بررسی دوربین‌های مداربسته در نهایت به شناسایی و دستگیری ۳ متهم در شهرستان‌های زهک و زابل منجر شد.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، سرنخ‌ها کارآگاهان را به شهرستان نظرآباد استان البرز رساند. مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مراکز خرید، موفق شدند ۳ متهم دیگر را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.

کشف آثار شکنجه و مدارک گروگان در مخفیگاه

وی گفت: در بازرسی از محل متهمان در نظرآباد، آثار و لوازم شکنجه و مدارک هویتی جوان ربوده‌شده کشف شد. تطبیق محل با تصاویر شکنجه ارسال‌شده برای خانواده گروگان نیز از دیگر سرنخ‌های مهم پرونده بود.

به گفته سرهنگ نثاری، بازجویی‌های جداگانه از متهمان نشان داد ۲ نفر از آنان در عملیات ربایش مشارکت داشته‌اند و گروگان پس از انتقال به نظرآباد، در خانه متهم سوم نگهداری می‌شده است. ۳ متهم دیگر نیز به افغانستان متواری شده بودند و از مناطق مرزی با خانواده گروگان تماس می‌گرفتند.

کشف جسد سوخته گروگان در قشلاق آبیک

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان دستگیرشده مدعی شدند جوان ربوده‌شده اقدام به خودکشی کرده است و آنها پس از انتقال جسد به بیابان‌های اطراف منطقه، آن را سوزانده و دفن کرده‌اند. در پی این اظهارات، کارآگاهان با راهنمایی متهمان به منطقه قشلاق آبیک رفتند و جسد سوخته را کشف کردند. جسد برای بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ نثاری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات متهمان درباره محل وقوع ربایش در منطقه فرون‌آباد پاکدشت، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی مربوط در این شهرستان ارسال شد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل پرونده و بررسی نقش هر یک از متهمان ادامه دارد.