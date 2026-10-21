باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه همزمان با روز ملی صادرات در آیین گرامیداشت این روز و معرفی برترین صادرکنندگان کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدای انقلاب اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره پشتیبان صادرکنندگان ایرانی بودند، اظهار داشت: این روز را به تمام صادرکنندگان کشورمان تبریک عرض می‌کنم و به آنها خدا قوت می‌گویم؛ این تلاش‌ها و زحمات شماست که موجب شده است ما همچنان ایستاده باشیم.

وی با تاکید بر اینکه جهان نگاه متفاوتی به مردم و کشور ما دارد، گفت: این نگاه متفاوت، به دلیل پایداری و ایستادگی ملت ایران است؛ دنیا به همین دلیل نگاه متفاوتی به ما دارد و این ما هستیم که باید روند را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که ان‌شاءالله در آینده نیز بتوانیم با قدرت و صلابت به مسیر خود ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت در گام نخست خود تلاش کرد که با اعطای اختیارات به مدیران منطقه‌ای، همچنین از میان برداشتن قوانین و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را از سر راه صادرکنندگان بردارد. در این مسیر و در زمان جنگ، همان اختیاراتی که خود داشتم را به استانداران و وزرا واگذار کردم. به همه نیز اعلام کردیم که تمام تلاش خود را برای برداشتن مشکلات از مسیر شما و حل و فصل مسائل و مشکلات به کار گیرند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه امروز با مسائل و مشکلات بسیاری دست به گریبان هستیم، خاطر نشان کرد: از روز نخست فعالیت دولت نیز با بسیاری از این مسائل درگیر بوده‌ایم، اکنون نیز جنگ و سایر فشار‌ها بر آن افزوده شده است. آمریکا تصور نمی‌کرد که با حمله‌ای که انجام داده و تحریم‌هایی که اعمال کرده است، بتوانیم ایستادگی کنیم؛ اما ایستادیم و همچنان نیز ایستادگی خواهیم کرد.

وی بار دیگر تاکید کرد که ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و قصد جنگ ندارد، اما به هیچ‌وجه نیز زیر بار زور و قلدری نیز نخواهد رفت و افزود: این مهم ریشه در باور‌ها و اعتقادات ما دارد.

رئیس‌جمهور پزشکیان در این مراسم همچنین با اعطای لوح تقدیر و تندیس از ۱۳ صادرکننده برتر کشورمان قدردانی کرد.