رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا تصور نمی‌کرد ایران بتواند در برابر فشار‌ها ایستادگی کند، گفت: ایستادیم و همچنان ایستادگی خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه همزمان با روز ملی صادرات در آیین گرامیداشت این روز و معرفی برترین صادرکنندگان کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدای انقلاب اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره پشتیبان صادرکنندگان ایرانی بودند، اظهار داشت: این روز را به تمام صادرکنندگان کشورمان تبریک عرض می‌کنم و به آنها خدا قوت می‌گویم؛ این تلاش‌ها و زحمات شماست که موجب شده است ما همچنان ایستاده باشیم.

وی با تاکید بر اینکه جهان نگاه متفاوتی به مردم و کشور ما دارد، گفت: این نگاه متفاوت، به دلیل پایداری و ایستادگی ملت ایران است؛ دنیا به همین دلیل نگاه متفاوتی به ما دارد و این ما هستیم که باید روند را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که ان‌شاءالله در آینده نیز بتوانیم با قدرت و صلابت به مسیر خود ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت در گام نخست خود تلاش کرد که با اعطای اختیارات به مدیران منطقه‌ای، همچنین از میان برداشتن قوانین و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را از سر راه صادرکنندگان بردارد. در این مسیر و در زمان جنگ، همان اختیاراتی که خود داشتم را به استانداران و وزرا واگذار کردم. به همه نیز اعلام کردیم که تمام تلاش خود را برای برداشتن مشکلات از مسیر شما و حل و فصل مسائل و مشکلات به کار گیرند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه امروز با مسائل و مشکلات بسیاری دست به گریبان هستیم، خاطر نشان کرد: از روز نخست فعالیت دولت نیز با بسیاری از این مسائل درگیر بوده‌ایم، اکنون نیز جنگ و سایر فشار‌ها بر آن افزوده شده است. آمریکا تصور نمی‌کرد که با حمله‌ای که انجام داده و تحریم‌هایی که اعمال کرده است، بتوانیم ایستادگی کنیم؛ اما ایستادیم و همچنان نیز ایستادگی خواهیم کرد.

وی بار دیگر تاکید کرد که ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و قصد جنگ ندارد، اما به هیچ‌وجه نیز زیر بار زور و قلدری نیز نخواهد رفت و افزود: این مهم ریشه در باور‌ها و اعتقادات ما دارد.

رئیس‌جمهور پزشکیان در این مراسم همچنین با اعطای لوح تقدیر و تندیس از ۱۳ صادرکننده برتر کشورمان قدردانی کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، صادرات
خبرهای مرتبط
پزشکیان: گفت‌و‌گو با زبان تهدید و فشار معنا ندارد
تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزش‌آفرین
«سردار ابن‌الرضا» مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور شد
پزشکیان: آمریکا باید پیش از هر گفت‌وگویی تهدید و تحریم را بردارد
ایران به فرزندانی، چون ستارخان افتخار می‌کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
آئین‌نامه دورکاری و نحوه رفت و آمد کارکنان ابلاغ شد
عراقچی: اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، قطعاً دچار شکست راهبردی بزرگ‌تر خواهد شد
اسماعیل بقائی: آمریکا خود مسبب آشوب در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود
غریب‌آبادی: ایران و چین هر دو بر لزوم توسعه همکاری‌های جنوب جهانی تاکید دارند
پزشکیان: گفت‌و‌گو با زبان تهدید و فشار معنا ندارد
تأکید عراقچی بر تقویت همکاری دوجانبه ایران و ایتالیا
دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه
عارف: منابع حاصل از اصلاحات ساختار اقتصادی صرف معیشت مردم می‌شود
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: ایران و چین هر دو بر لزوم توسعه همکاری‌های جنوب جهانی تاکید دارند
آئین‌نامه دورکاری و نحوه رفت و آمد کارکنان ابلاغ شد
عراقچی: اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، قطعاً دچار شکست راهبردی بزرگ‌تر خواهد شد
عارف: منابع حاصل از اصلاحات ساختار اقتصادی صرف معیشت مردم می‌شود
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه
تأکید عراقچی بر تقویت همکاری دوجانبه ایران و ایتالیا
اسماعیل بقائی: آمریکا خود مسبب آشوب در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود
پزشکیان: گفت‌و‌گو با زبان تهدید و فشار معنا ندارد
سردار جوانی: آمریکا در جنگ علیه ایران دچار خطای محاسباتی شد
هشدار صریح عراقچی به ترامپ: توافق شرافتمندانه یا شکست راهبردی بزرگ‌تر
سید عباس عراقچی: وضعیت کشور همچنان جنگی است
گزارش عراقچی از آخرین وضعیت مذاکرات در جلسه هیئت دولت
سردار شکارچی: دوقلوهای کودک‌کش از باتلاق مرگ نجات پیدا نمی‌کنند
دیدار رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با خانواده شهید سرلشکر محمد صالح اسدی
اظهارات روبیو درباره تمدن ایران، بیانگر رویکرد خصمانه آمریکا است
بررسی روند بازسازی تاسیسات نفت و گاز کشور در جلسه هیات دولت
وزیر دفاع: پاسخ ما به تهدیدها، آمادگی بیشتر و قدرت دفاعی موثرتر است
پزشکیان: به دنبال رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان هستیم/ ایستادیم و خواهیم ایستاد
برای برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده‌ایم/ توقفی در مبادلات تجاری با پاکستان وجود ندارد
عراقچی: آمریکا با شروط طرح هفت‌روزه ایران موافقت کرد، اما خواستار افزودن چند بند شد
سگ زرد و شغال و مانورهای انتخاباتی با اسم رمز جنگ ایران
ایران قدرت مسلم منطقه‌ای است/ آمریکایی‌ها با سرعت بیشتری از منطقه فرار کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۹ مهر