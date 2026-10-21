مخبر: افزایش ظرفیت پزشکی گامی مهم برای تأمین پزشک مورد نیاز کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان - مخبر، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از تدوین‌کنندگان نقشه جامع علمی کشور، با اشاره به دستاورد‌های کشور در حوزه آموزش پزشکی اظهار کرد: کشور در سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص داشته است؛ با این حال، نباید به دستاورد‌های موجود اکتفا کرد و باید با ارزیابی مستمر سیاست‌ها، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کرد.



هم کمبود پزشک داریم، هم توزیع‌مان نامناسب است

وی با تأکید بر اهمیت افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی خاطرنشان کرد: این سیاست در دولت‌های مختلف و با هماهنگی وزارت بهداشت به تصویب رسیده است و نمی‌توان به‌سادگی از اهداف آن چشم‌پوشی کرد. اگر در مسیر اجرا مشکلاتی وجود دارد، باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد، نه اینکه اصل سیاست را کنار گذاشت.

مخبر افزود: با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، دسترسی مردم به پزشک، به‌ویژه در مناطق دوردست، همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. افزایش ظرفیت تربیت پزشک می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم برای پاسخ‌گویی به این نیاز باشد. اصلاح نظام توزیع پزشکان نیز ضروری است، اما این مسئله با افزایش تعداد پزشکان کشور تعارضی ندارد و باید هر دو مسیر را هم‌زمان دنبال کرد.



مشکلات زیرساختی، دلیلی برای کاهش ظرفیت نیست

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی تصریح کرد: پیشنهاد کاهش قابل توجه ظرفیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پذیرش قرار نگرفت و تلاش شد تصمیم‌گیری‌ها به نقطه‌ای متعادل برسد تا ضمن فراهم شدن فرصت تقویت زیرساخت‌ها، تأمین پزشک مورد نیاز کشور نیز آسیب نبیند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش سالانه حدود ۲۰ درصدی ظرفیت در یک دوره مشخص اظهار کرد: در تصمیم‌گیری‌های اخیر نیز تلاش شده است تا حد امکان به هدف‌گذاری اولیه نزدیک بمانند و از کاهش گسترده ظرفیت جلوگیری شود.

مخبر ادامه داد: افزایش ظرفیت پزشکی طبیعتاً به توسعه امکانات آموزشی و بیمارستانی نیاز دارد؛ اما اگر زیرساخت‌ها کافی نیستند، باید برای تأمین اعتبار و توسعه امکانات اقدام کرد. تعهدات دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید پیگیری شود تا کمبود منابع به مانعی برای تربیت پزشک تبدیل نشود.



استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه آموزش پزشکی

وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی و بیمارستان‌های غیرآموزشی برای توسعه آموزش بالینی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌توان امکانات آموزشی کشور را افزایش داد. البته این اقدامات نیازمند تأمین تجهیزات، منابع مالی و الزامات تخصصی است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: اگر از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت حمایت لازم صورت گیرد، می‌توان کمبود‌های زیرساختی را برطرف کرد و مسیر تربیت پزشک را ادامه داد. به جای آنکه محدودیت امکانات به کاهش ظرفیت منجر شود، باید امکانات کشور را متناسب با نیاز‌های نظام سلامت توسعه داد.



اجرای مصوبات، لازمه تحقق اهداف نظام سلامت

مخبر با اشاره به فاصله میان تصویب سیاست‌ها و اجرای آنها گفت: در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی نیز باید میان اصل سیاست و مشکلات اجرایی آن تفاوت قائل شد. اگر زیرساخت‌ها نیازمند تقویت هستند، باید منابع لازم تأمین و موانع اجرایی برطرف شوند؛ نه اینکه مشکلات موجود به کنار گذاشتن اهداف مصوب منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش ظرفیت پزشکی، در کنار توسعه زیرساخت‌های آموزشی و اصلاح نظام توزیع پزشکان، می‌تواند به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی کمک کند. از این رو، ضروری است دولت، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای مؤثر این سیاست همکاری کنند تا هم کیفیت آموزش حفظ شود و هم نیاز مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، بهتر تأمین شود.