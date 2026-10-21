باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جریان بازدید از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته، در پاسخ به سؤال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ اظهار کرد: برای حمایت از صادرکنندگانی که حجم صادرات خود را به بیش از هزار تن برسانند، سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده است و مجوز صادرات آن‌ها تا سقف ۶ ماه تضمین می‌شود تا بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری برای توسعه بازارهای خارجی برنامه‌ریزی کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت نهایی گوشت مرغ و انتقاد برخی تولیدکنندگان از نرخ‌های مصوب این محصول، افزود: قیمت محصولات بر اساس بهای تمام‌شده و با مشارکت سازمان حمایت، تشکل‌های مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

نوری قزلجه ادامه داد: اواخر سال گذشته و هم‌زمان با آزادسازی قیمت نهاده‌ها، نرخ حدود ۳۷۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم مصرف‌کننده پیش‌بینی شده بود. با توجه به تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه از جمله ذرت و کنجاله سویا، احتمال تغییر در قیمت متعادل این محصول وجود دارد که رقم دقیق آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

رشد تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید محصولات دامی در سال گذشته گفت: تولید گوشت قرمز ۲.۵ درصد، شیر خام ۳.۶ درصد، گوشت مرغ ۵ درصد و تخم‌مرغ ۸.۲ درصد افزایش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه کشور در حوزه گوشت سفید به‌طور کلی از واردات بی‌نیاز شده و وارد مرحله صادراتی شده است، این دستاورد را حاصل تلاش فعالان زنجیره امنیت غذایی و بخش کشاورزی دانست.

نوری قزلجه تصریح کرد: صنایع مرتبط با دام و طیور و همچنین حوزه‌های پرورش طیور و دام شیری در ایران به جایگاه قابل‌توجهی رسیده‌اند و تولیدکنندگان و کشاورزان کشور دستاوردهای ارزشمندی را رقم زده‌اند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی و نمایندگان ۱۶ کشور خارجی در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته، اظهار کرد: جای افتخار دارد که در شرایط دشوار کشور، از جمله مواجهه با جنگ، تحریم، محاصره و خشکسالی در بخشی از سال زراعی گذشته، تولیدکنندگان توانستند دستاوردهای بزرگی در بخش کشاورزی رقم بزنند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس آخرین آمارهای رسمی، بخش کشاورزی یکی از پیشران‌های رشد مثبت اقتصاد کشور بوده است. خوشبختانه در این شرایط با کمبود مواجه نشدیم و در حوزه دام و طیور نیز شاهد رشد تولید در تمامی اقلام اصلی بودیم.

مطالبات واردکنندگان به کمتر از ۵ درصد رسید

نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات واردکنندگان و تعهدات دولت در این زمینه گفت: مطالبات باقی‌مانده به کمتر از ۵ درصد کل مبلغ رسیده و از نظر تأمین مالی مشکلی وجود ندارد.

وی توضیح داد: بخش اندکی از مطالبات باقی‌مانده به برخی عملیات حسابداری و مشکلات سامانه‌ای مربوط است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازرگانی دولتی در حال پیگیری است.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که تسویه‌حساب نهایی در چند روز آینده و حداکثر ظرف یک هفته انجام شود.

نرخ خرید تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است

وی درباره روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز گفت: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از ۹ عضو تشکیل شده است و برای ابلاغ نرخ، باید توافق و نظر اکثریت اعضا حاصل شود.

نوری قزلجه با بیان اینکه جلسات شورا و کمیسیون مربوطه بیش از سه ماه است که به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، افزود: تاکنون اتفاق نظر نهایی درباره رقم پیشنهادی حاصل نشده است و به‌محض دستیابی به توافق، نرخ خرید تضمینی گندم ابلاغ خواهد شد.