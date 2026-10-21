باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تاریخچه موسیقی دستگاهی در ایران + فیلم

هنر موسیقی در ایران ریشه‌ای بلند و تاریخی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مهدوی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی در برنامه تلویزیونی گفت: خاندان فراهانی در دوره قاجاریه موسیقی ملی ایران را تبدیل به موسیقی دستگاهی کردند. در سه سال صدارت امیرکبیر، موسیقی از دربار به خیابان آمد و مکتب تهران شکل گرفت.

مطالب مرتبط
تاریخچه موسیقی دستگاهی در ایران + فیلم
young journalists club

خوانندگی محسن چاوشی از کجا کلید خورد؟ + فیلم

تاریخچه موسیقی دستگاهی در ایران + فیلم
young journalists club

وقتی هنر از ایران می‌گوید + فیلم

تاریخچه موسیقی دستگاهی در ایران + فیلم
young journalists club

وقتی هالیوود برای ارتش آمریکا سرباز می‌سازد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎
۱۷۵۳

کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
آمریکا در چه شرایطی از جنگ با ایران منصرف می‌شود؟ + فیلم
۹۴۳

آمریکا در چه شرایطی از جنگ با ایران منصرف می‌شود؟ + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم
۵۶۱

وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم
۳۷۰

تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم
۳۶۱

سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha