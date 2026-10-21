تاریخچه موسیقی دستگاهی در ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0636\u0627 \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc\u060c \u0622\u0647\u0646\u06af\u0633\u0627\u0632 \u0648 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0642\u0627\u062c\u0627\u0631\u06cc\u0647 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0633\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u0635\u062f\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06a9\u0628\u06cc\u0631\u060c \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0622\u0645\u062f \u0648 \u0645\u06a9\u062a\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0634\u06a9\u0644 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n