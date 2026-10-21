کشف بیش از ۵ هزار ماینر غیرمجاز در واحدهای دارای انشعاب صنعتی؛ برق متخلفان قطع شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۱۸ هزار و ۳۶۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۲ هزار و ۱۴۶ مزرعه استخراج رمزدارایی کشف شده است که این ماینر‌ها مصرفی معادل ۶۰ مگاوات برق دارند.

او افزود: از تعداد مزارع کشف‌شده، ۱۴۴ مزرعه دارای انشعاب صنعتی بودند که در مجموع، ۵ هزار و ۵۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز را در خود جای داده بودند.

سفیدمو بیان کرد: پس از کشف مزارع غیرمجاز دارای انشعاب صنعتی، برق واحد صنعتی مربوطه قطع می‌شود و ماینر‌ها نیز توقیف شده و مراحل قانونی در خصوص آنها طی خواهد شد. همچنین برق واحد‌های صنعتی متخلفی که پیش از این شناسایی شده بودند، به مدت یک ماه قطع شده بود.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: واحد‌های صنعتی متخلف تقریباً در بیشتر نقاط کشور پراکنده بودند و تخلفات کشف‌شده به استان خاصی محدود نمی‌شد؛ با این حال، بیشترین تعداد واحد‌های صنعتی متخلف در استان خوزستان شناسایی شده بود.