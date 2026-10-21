در جلسه امروز هیئت دولت آخرین اقدامات انجام‌شده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و گازی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل اجرایی و طرح موضوعات مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی از سوی وزرا و اعضای هیات دولت، گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذشده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، ارائه شد.

در همین راستا، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر اقدامات اجرایی، مقرر شد گزارش پیشرفت عملیات بازسازی به‌صورت هفتگی به هیات دولت ارائه شود تا روند اقدامات، میزان پیشرفت و الزامات اجرایی مربوطه به‌طور مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده با هیات‌هایی که با هدف نهایی‌سازی جمع‌بندی گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته به کشور سفر کرده بودند، به اعضای هیات دولت ارائه کرد.

در ادامه این نشست، آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت پس از طرح دیدگاه‌ها، بحث و بررسی کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیات دولت، به تصویب رسید.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: پارس جنوبی ، هیات دولت
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صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۹ مهر