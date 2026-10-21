حامد حق‌شناس با پیروزی ۲ بر صفر مقابل نماینده ازبکستان، چهارمین مدال طلای پاراتکواندو ایران در ناگویا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حامد حق‌شناس با پیروزی در فینال وزن ۸۰+ کیلوگرم کلاس K44 پاراتکواندو مردان، چهارمین مدال طلای ایران را در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ کسب کرد.

حق‌شناس در دیدار نهایی این وزن به مصاف عمرجان مویدینوف از ازبکستان رفت و با برتری در ۲ راند متوالی، با نتایج ۶ بر ۲ و ۱۲ بر ۶ حریف خود را شکست داد و روی سکوی قهرمانی ایستاد.

نماینده ایران در مسیر قهرمانی خود حتی یک راند را نیز واگذار نکرد تا با عملکردی مقتدرانه به کارش در این رقابت‌ها پایان دهد.

با کسب این مدال، پرونده پاراتکواندو ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با چهارمین مدال طلا بسته شد.

برچسب ها: پاراتکواندو ، ناگویا
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