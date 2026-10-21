سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم از برداشت سه هزار و ۳۳۸ تن گردو از یک هزار و ۳۳۰ هکتار از باغ های زیر کشت این محصول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حسین شریف زادگان،سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت باغ های گردو در استان گفت: سطح باغات بارور گردو در قم ۱۳۳۰ هکتار و سطح باغ های غیربارور ۶۰ هکتار است.

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی برداشت ین محصول تصریح کرد: امسال ۳۳۳۸ تن گردو از سطح باغ های استان برداشت می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این استان در تولید این محصول است.

شریف‌زادگان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، توسعه باغات گردو و بهبود کیفیت محصول می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

عملکرد پایین و ارتفاع زیاد درختان بومی گردو و آسیب به کارگران

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات ارقام بومی گردو تصریح کرد: ارقام موجود عمدتاً بومی و بذری هستند و چهار مشکل اصلی دارند که کیفیت و بهره‌وری این محصول را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در تشریح این مشکلات اظهار داشت: اول عملکرد پایین این نوع درختان، دوم غیریکنواختی محصول به دلیل ماهیت بذری بودن و تفرق صفات در میوه، سوم حساسیت به تنش‌های دمایی از جمله سرمای دیررس بهاره، سرمای زودرس پاییزه و دمای بالای ۳۷ درجه در تابستان که منجر به سیاه شدن مغز و کاهش کیفیت و بازارپسندی میوه می‌شود.

شریف‌زادگان در پایان خاطرنشان کرد: چهارمین مشکل، ارتفاع زیاد درختان و آسیب‌های وارده به کارگران حین برداشت است که ضرورت جایگزینی ارقام بومی با ارقام تجاری و پاکوتاه را دوچندان می‌کند.

برنامه مدون و حمایتی برای اصلاح باغات گردوی قم

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به دستیابی به تکنیک‌های پیوند خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از این تکنیک‌ها، امکان جایگزینی تاج درختان قدیمی و مرتفع با ارقام تجاری و کم‌ارتفاع وجود دارد

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: مدیریت امور باغبانی استان با دعوت از اساتید متخصص، از سال ۱۳۹۶ فرآیند تغییر ارقام را طی برنامه‌ای مدون و حمایتی آغاز کرده است.

شریف‌زادگان خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و تسهیل برداشت برای کشاورزان اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با تداوم آن، تحولی در باغات گردوی استان ایجاد شود.

چندلر،رقم برتر گردو برای باغات قم

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم، در ادامه با معرفی ارقام اصلاح‌شده گردو تصریح کرد: از ارقام خارجی می‌توان به چندلر، فرانکت و پدرو و از ارقام ایرانی برتر به چالدران، پرشیا، کاسپین و الوند اشاره کرد.

وی در ادامه با تشریح ویژگی‌های رقم چندلر اظهار داشت: این رقم دیرگلده و دیربرگده بوده و از خطر سرمای دیررس بهاره در امان می‌ماند و با عادت باردهی جانبی و ارتفاع کم، عملکرد بسیار بالاتری در هکتار خواهد داشت.

شریف‌زادگان خاطرنشان کرد: ارقام اصلاح‌شده با ویژگی‌هایی همچون مقاومت به تنش‌های دمایی، ارتفاع کم و عملکرد بالا، گزینه مناسبی برای جایگزینی ارقام بومی و بذری در باغات گردوی استان هستند.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های متخصصان علوم باغبانی، رقم ایرانی پرشیا و رقم فرانکت به‌عنوان رقم گرده‌افشان و همراه با رقم چندلر به‌عنوان رقم اصلی در باغات تجاری گردو مناسب هستند.