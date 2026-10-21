باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم ستاری روزچهارشنبه در حاشیه آیین افتتاح بوت‌کمپ نوآوری بهزیستی در استان زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: سازمان بهزیستی کشور با رویکردی تحولی، حرکت از حمایت‌های صرفاً مالی به سمت توانمندسازی، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال برای افراد تحت پوشش را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه آموزش‌های نوین افزود: آموزش بیش از ۱۰ هزار نفر در حوزه هوش مصنوعی تا پایان سال از جمله برنامه‌های مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی است که در کنار آن، تربیت ۵۰۰ تا یک‌هزار مربی نیز پیش‌بینی شد.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه توانمندسازی افراد باید به ایجاد فرصت‌های واقعی برای حضور در بازار کار منجر شود، ادامه داد: آموزش به‌تنهایی نمی‌تواند هدف نهایی این برنامه‌ها باشد، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات شامل استعدادیابی، آموزش تخصصی، مشاوره، مربیگری و فراهم‌کردن زمینه اشتغال در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ستاری تصریح کرد: در این رویکرد، افراد پیش از ورود به دوره‌های آموزشی بر اساس استعداد، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی ارزیابی می‌شوند تا متناسب با توانایی‌های خود، مسیر آموزشی و حرفه‌ای مناسبی را انتخاب کنند.

وی با اشاره به تجربه سازمان بهزیستی در زمینه استعدادیابی گفت: در همین راستا، سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ مصاحبه‌گر و مربی در حوزه مهارت‌های نرم و استعدادیابی تربیت شدند تا فرایند شناسایی ظرفیت‌های افراد و هدایت آنان به سمت آموزش‌های متناسب با توانایی‌هایشان با دقت بیشتری انجام شود.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برگزاری بوت‌کمپ‌های نوآوری گفت: هدف اصلی این رویدادها، ایجاد انگیزه برای ارائه ایده‌های خلاقانه، شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه و فراهم‌کردن زمینه پرورش و توسعه ایده‌های قابل اجراست.

ستاری با بیان اینکه بوت‌کمپ نوآوری زنجان دومین رویداد رسمی از این نوع پس از استان تهران است، افزود: در آغاز برنامه‌ریزی شده بود که تا پایان سال دو تا سه بوت‌کمپ برگزار شود، اما استقبال صورت‌گرفته موجب شد هدفگذاری برای برگزاری بیش از ۱۵ بوت‌کمپ تا پایان سال در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این رویدادها، ایده‌های ارائه‌شده پس از شناسایی و ارزیابی، وارد مراحل تکمیلی آموزش، منتورینگ و بررسی کارشناسی می‌شود و سازمان بهزیستی تلاش می‌کند زمینه حمایت از طرح‌های واجد شرایط را از طریق تسهیلات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند.

ستاری با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از صاحبان ایده افزود: هدف این است که ایده‌های مناسب پس از طی مراحل ارزیابی و تکمیل به مرحله اجرا برسند و بتوانند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی افراد را فراهم کنند.

وی با اشاره به تجربه برگزاری نخستین بوت‌کمپ در استان تهران افزود: ایده‌های متنوعی در این رویداد مطرح شد که برخی از آن‌ها ظرفیت مناسبی برای توسعه و حمایت دارند و می‌توانند با طی مراحل کارشناسی و تکمیل فرایندهای اجرایی، به طرح‌های قابل استفاده تبدیل شوند.

توسعه خانه‌های خلاق و ایده برای حمایت از نوآوری

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خانه‌های خلاق و ایده را از دیگر ظرفیت‌های حمایتی این سازمان برشمرد و گفت : افراد تحت پوشش بهزیستی و همچنین مشارکت‌کنندگان در کانون‌های طرح سلام می‌توانند ایده‌های خود را برای بررسی و ارزیابی ارائه کنند.

وی افزود: ایده‌های مطرح‌شده پس از بررسی اولیه و احراز ظرفیت‌های لازم، از خدماتی مانند مربیگری، آموزش تخصصی و راهنمایی برای توسعه کسب‌وکار بهره‌مند می‌شوند تا امکان تبدیل آن‌ها به طرح‌های عملیاتی فراهم شود.

ستاری همچنین از توجه سازمان بهزیستی به الگوهای جدید اشتغال خبر داد و گفت: توسعه کسب‌وکارهای فرانچایزی، مشاغل مرتبط با مراقبت‌های خانگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد نقره‌ای از جمله محورهایی است که در برنامه‌های تحولی سازمان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد نقره‌ای اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های حوزه سالمندی، سازمان بهزیستی در حال تدوین برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در این بخش است که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

ستاری با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی برای ارتقای وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش افزود: آموزش بیش از ۶۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی با هدف پیشگیری از افت تحصیلی، جلوگیری از ترک تحصیل و ارتقای معدل در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بررسی نتایج اجرای برنامه‌های آموزشی در سال گذشته نشان می‌دهد معدل دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این برنامه‌ها به‌طور میانگین حدود یک نمره افزایش یافته است که این موضوع ضرورت تداوم و توسعه برنامه‌های حمایتی و آموزشی را نشان می‌دهد.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: توجه به آموزش دانش‌آموزان تحت پوشش، علاوه بر بهبود عملکرد تحصیلی، می‌تواند زمینه افزایش اعتمادبه‌نفس، ارتقای مهارت‌ها و فراهم‌شدن فرصت‌های بهتر برای ادامه تحصیل و اشتغال آنان را فراهم کند.

آموزش حرفه‌ای یک‌هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار و نوجوان

ستاری از برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های حرفه‌آموزی به یک‌هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار و نوجوان در سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه با هدف افزایش مهارت‌های شغلی و تقویت توان اقتصادی این گروه‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: آموزش‌های حرفه‌آموزی در کنار حمایت‌های موجود، از جمله پرداخت حق بیمه اجتماعی، دنبال می‌شود تا زمینه افزایش توانمندی اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افراد فراهم شود.

ستاری مشارکت‌ دادن افراد تحت پوشش در فرایند تصمیم‌گیری و شناسایی ظرفیت‌های آنان را از محورهای مهم برنامه‌های تحولی سازمان دانست و گفت: هدف این است که افراد صرفاً دریافت‌کننده خدمات نباشند، بلکه با بهره‌گیری از توانایی‌ها و استعدادهای خود، در مسیر توسعه فردی و اجتماعی مشارکت کنند.

تشکیل اتاق‌های فکر دانشجویی و توسعه مشارکت اجتماعی

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های مشارکتی این سازمان اظهار کرد: تشکیل اتاق‌های فکر دانشجویی در استان‌ها با محوریت ایده‌های مسئله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان از دیگر برنامه‌های در دست اجراست.

ستاری افزود: سازمان بهزیستی همچنین نزدیک به ۵۰۰ پارلمان دانش‌آموزی متشکل از دانش‌آموزان تحت پوشش دارد که با هدف تقویت مشارکت، شناسایی مسائل و استفاده از دیدگاه‌های این گروه تشکیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و خلاقانه افراد تحت پوشش می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل و طراحی راهکارهای متناسب با نیازهای جامعه هدف کمک کند.

ستاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح سلام در محلات کشور گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، شناسایی نیازهای محلی و افزایش مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از دو هزار و ۸۰۰ کانون در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند، افزود: بیش از ۱۴ نوع خدمت سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان در کانون‌های طرح سلام ارائه می‌شود.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این طرح، تلاش می‌شود مردم در شناسایی نیازها و مسائل محله خود مشارکت فعال داشته باشند و دولت نیز با تسهیلگری و ارائه خدمات تخصصی، زمینه پاسخ‌گویی به این نیازها را فراهم کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان زنجان اظهار کرد: فعالیت‌های مختلفی در چارچوب طرح سلام در این استان انجام شده و روند اجرای برنامه‌ها با پیگیری مسئولان و دست‌اندرکاران ادامه دارد.

ستاری ابراز امیدواری کرد با توسعه این طرح، محورهای سلامت اجتماعی در محلات بیشتری مستقر شود و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی فراهم آید.

وی، تأکید کرد: مجموعه برنامه‌های تحولی سازمان بهزیستی با هدف افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت مهارت‌های فردی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال برای جامعه هدف دنبال می‌شود.