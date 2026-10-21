به گفته معاون پیشگیری دادگستری کرمان، تشکیل پرونده در جرم توهین و افترا در دادگستری استان رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی قدیمی درجلسه ای به منظور بررسی راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند خودکشی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از مشارکت مردم و نهاد‌های تخصصی، تشکیل شبکه سفیران پیشگیری از خودکشی را از جمله راهکار‌های قابل پیگیری در مناطق دارای اولویت دانست.

وی گفت: در این چارچوب، شناسایی ظرفیت‌های محلی از جمله معلمان، مشاوران مدارس، افراد مورد اعتماد جامعه، فعالان اجتماعی، مربیان، کارکنان مراکز خدمات اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: آموزش و توانمندسازی این افراد می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای مؤثر از کنشگران اجتماعی را فراهم کند؛ شبکه‌ای که ضمن افزایش آگاهی عمومی، در شناسایی نشانه‌های خطر، برقراری ارتباط با افراد آسیب‌پذیر و معرفی آنان به مراکز تخصصی نقش‌آفرینی کند.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه اجرایی روشن برای این شبکه اظهارداشت: تعیین مسئولیت‌ها، مشخص‌کردن مراحل اجرا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستانی و ارزیابی نتایج، از الزامات موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به محور‌های نشست، کاهش خشونت‌های رفتاری و گفتاری را از موضوعات مهم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برشمرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد پرونده‌های مربوط به اتهام توهین به اشخاص عادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲.۸۵ درصد و پرونده‌های افتراء حدود ۲۰.۳۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین پرونده‌های مشارکت در نزاع دسته‌جمعی با کاهش ۲۱.۶۴ درصدی همراه بوده، در حالی که آمار پرونده‌های ضرب‌وجرح عمدی و تهدید به ترتیب حدود ۴.۸۹ و ۵.۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مجموع پرونده‌های مربوط به پنج عنوان یادشده از ۳۶ هزار و ۳۵۲ فقره در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹ هزار و ۵۹۵ فقره در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر افزایش ۸.۹۲ درصدی است.

این آمار، ضرورت توجه هدفمند به عوامل زمینه‌ساز خشونت، ارتقای مهارت‌های گفت‌و‌گو و حل تعارض، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور پیشگیری از جرم را برجسته می‌کند.