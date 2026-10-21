تعیین ۲۴ مسیر جایگزین در نقاط حساس شیراز برای مدیریت ترافیک در شرایط بحرانی

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه فصل بارش و ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات جوی، ارتقای ضریب ایمنی معابر و روان‌سازی تردد شهری به یکی از اولویت‌های کلیدی مدیریت شهری تبدیل شده است.

جواد دولت‌آبادی در تشریح این موضوع اظهار کرد: در راستای ارتقای آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با شرایط اضطراری و پیشگیری از اختلال در تردد شهروندان، مسیر‌های جایگزین در ۲۴ نقطه حساس شهر شیراز بررسی و احصا شده است.

او افزود: این برنامه با تمرکز بر زیرگذر مطهری، زیرگذر شهیدان شیخی و تمامی تقاطعات غیرهمسطح شهر دنبال شده است تا در صورت بروز مشکلاتی نظیر آب‌گرفتگی، بارش برف یا انسداد احتمالی این معابر، امکان هدایت ترافیک به مسیر‌های جایگزین و مدیریت جریان عبور و مرور فراهم باشد.

مدیرکل ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی در این زمینه با حضور رئیس سازمان آتش‌نشانی، مدیریت بحران و پلیس راهور شهر شیراز تصریح کرد: مدیریت شرایط بحرانی در شبکه معابر شهری مستلزم هماهنگی و آمادگی مشترک دستگاه‌های مسئول است؛ ازاین‌رو، مسیر‌های جایگزین با همکاری مجموعه‌های مرتبط بررسی و مشخص شده‌اند.

دولت‌آبادی ادامه داد: در مرحله بعد، اطلاعات و مسیر‌های پیش‌بینی‌شده در اختیار شهرداری مناطق قرار می‌گیرد تا ضمن آگاهی از تمهیدات اتخاذشده، هماهنگی‌های لازم برای اجرای سریع و مؤثر آنها در شرایط اضطراری انجام شود.

او خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، افزایش آمادگی در برابر مخاطرات جوی، کاهش تبعات ناشی از انسداد معابر، جلوگیری از تشدید گره‌های ترافیکی و فراهم‌کردن شرایط ایمن‌تر برای تردد شهروندان در زمان بروز بحران است؛ بنابراین گزارش، تداوم این هم‌افزایی بین‌بخشی و اجرای به‌موقع طرح‌های پیشگیرانه، افزون بر پیشگیری از گره‌های ترافیکی و کاهش تبعات ناشی از انسداد معابر، بستر لازم را برای مدیریت ایمن جریان عبور و مرور و آرامش خاطر شهروندان در شرایط اضطراری فراهم می‌سازد.

منبع: شهرداری شیراز