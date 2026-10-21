تعیین ۲۴ مسیر جایگزین در نقاط حساس شیراز برای مدیریت ترافیک در شرایط بحرانی

مدیرکل ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری شیراز از شناسایی و احصای مسیر‌های جایگزین در ۲۴ نقطه حساس شهر با هدف مدیریت ترافیک در شرایط بحرانی ناشی از بارش برف و باران و احتمال انسداد زیرگذر‌ها و تقاطعات غیرهمسطح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه فصل بارش و ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات جوی، ارتقای ضریب ایمنی معابر و روان‌سازی تردد شهری به یکی از اولویت‌های کلیدی مدیریت شهری تبدیل شده است.

جواد دولت‌آبادی در تشریح این موضوع اظهار کرد: در راستای ارتقای آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با شرایط اضطراری و پیشگیری از اختلال در تردد شهروندان، مسیر‌های جایگزین در ۲۴ نقطه حساس شهر شیراز بررسی و احصا شده است.

او افزود: این برنامه با تمرکز بر زیرگذر مطهری، زیرگذر شهیدان شیخی و تمامی تقاطعات غیرهمسطح شهر دنبال شده است تا در صورت بروز مشکلاتی نظیر آب‌گرفتگی، بارش برف یا انسداد احتمالی این معابر، امکان هدایت ترافیک به مسیر‌های جایگزین و مدیریت جریان عبور و مرور فراهم باشد.

مدیرکل ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی در این زمینه با حضور رئیس سازمان آتش‌نشانی، مدیریت بحران و پلیس راهور شهر شیراز تصریح کرد: مدیریت شرایط بحرانی در شبکه معابر شهری مستلزم هماهنگی و آمادگی مشترک دستگاه‌های مسئول است؛ ازاین‌رو، مسیر‌های جایگزین با همکاری مجموعه‌های مرتبط بررسی و مشخص شده‌اند.

دولت‌آبادی ادامه داد: در مرحله بعد، اطلاعات و مسیر‌های پیش‌بینی‌شده در اختیار شهرداری مناطق قرار می‌گیرد تا ضمن آگاهی از تمهیدات اتخاذشده، هماهنگی‌های لازم برای اجرای سریع و مؤثر آنها در شرایط اضطراری انجام شود.

او خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، افزایش آمادگی در برابر مخاطرات جوی، کاهش تبعات ناشی از انسداد معابر، جلوگیری از تشدید گره‌های ترافیکی و فراهم‌کردن شرایط ایمن‌تر برای تردد شهروندان در زمان بروز بحران است؛ بنابراین گزارش، تداوم این هم‌افزایی بین‌بخشی و اجرای به‌موقع طرح‌های پیشگیرانه، افزون بر پیشگیری از گره‌های ترافیکی و کاهش تبعات ناشی از انسداد معابر، بستر لازم را برای مدیریت ایمن جریان عبور و مرور و آرامش خاطر شهروندان در شرایط اضطراری فراهم می‌سازد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: ایمنی ، مهندسی ، مدیریت ترافیک ، شرایط بحرانی ، شهرداری شیراز
خبرهای مرتبط
تعیین تکلیف پایانه کاراندیش و واحدهای آلاینده شیراز
مانور مدیریت بحران در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان شیراز کلید خورد
شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در شیراز/ اجرای ۳۶۶ طرح اصلاح هندسی برای کاهش سوانح رانندگی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف واکسن‌های قاچاق به قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان
الکترونیکی شدن وثایق قضایی در فارس/از آزادی سریع متهمان تا جلوگیری از تخلفات ملکی و مالی
برخورد با آبیاری غیراستاندارد در شیراز
از توقیف محموله‌های قاچاق تا دستگیری تبهکاران
آخرین اخبار
از توقیف محموله‌های قاچاق تا دستگیری تبهکاران
الکترونیکی شدن وثایق قضایی در فارس/از آزادی سریع متهمان تا جلوگیری از تخلفات ملکی و مالی
کشف واکسن‌های قاچاق به قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان
برخورد با آبیاری غیراستاندارد در شیراز
تیراندازی پدر عروس، دردسر ساز شد
جزئیاتی از سلاح‌های نامتعارف به‌کاررفته در حادثه لامرد و تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی و بین‌المللی
رهایی گروگان و دستگیری  ۲ نفر در رابطه با گروگانگیری در شیراز
قادری خواستار پیگیری پروژه‌های کلان شهری و بازتاب جهانی حادثه لامرد شد
خوشه‌های سرخ‌فامِ نی ریز، سبک‌تر از همیشه آویزان می‌شوند
وصول بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی در فارس با رشد ۴۲ درصدی
شیراز میزبان دبیرخانه ملی هنرواره حماسی «خون‌خواهی خورشید» شد
اخلاص؛ مهم‌ترین شاخص خدمت‌رسانی در بقاع متبرکه فارس
نقش کلیدی اصناف در جهش صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره ارزش تولید
انتخابات شورا‌ها در فارس تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود
فناوری‌های دانشگاه صنعتی شیراز در مسیر تجاری‌سازی/ استقبال هیئت‌های تجاری از پاویون
همکاری دانشگاه شیراز و آبفا برای تدوین دستورالعمل استفاده از پساب در کشاورزی
تعیین ۲۴ مسیر جایگزین در نقاط حساس شیراز برای مدیریت ترافیک در شرایط بحرانی
اجرای ۵۰ برنامه جهادی توسط بسیج ورزشکاران فارس در قالب رزمایش جهادگران