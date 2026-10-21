هر فردی لازم است در طول هفته و یا حتی روز، میزان قند خون خود را بسنجد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیماری دیابت یک بیماری پرچالش و حتی خطرناک است. بنابراین هر فردی لازم است در طول هفته و یا حتی روز، میزان قند خون خود را بسنجد تا به دیابت مبتلا نشود.

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برچسب ها: درمان بیماری ، دیابت نوع ۲ ، بیماری قند
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