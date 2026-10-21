هر فردی لازم است در طول هفته و یا حتی روز، میزان قند خون خود را بسنجد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u06cc\u0627\u0628\u062a \u06cc\u06a9 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0631\u0686\u0627\u0644\u0634 \u0648 \u062d\u062a\u06cc \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9 \u0627\u0633\u062a. \u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0631 \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u06cc\u0627 \u062d\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0632\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0642\u0646\u062f \u062e\u0648\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0633\u0646\u062c\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u06cc\u0627\u0628\u062a \u0645\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0646\u0634\u0648\u062f.\n