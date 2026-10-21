باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه صنعتی شیراز با حضور در نمایشگاه شیراز اکسپو ۱۴۰۵، بخشی از ظرفیت‌های فناورانه و نوآورانه خود را در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، ذخیره ساز‌های پیشرفته انرژی، تجهیزات پزشکی، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات آزمایشگاهی معرفی کرد. این حضور با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، گسترش همکاری‌های تجاری و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی انجام شد.

اکبر رهیده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز، با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه فناوری اظهار کرد: دانشگاه صنعتی شیراز با تدوین و اجرای سند تحول جدید، برنامه‌ریزی راهبردی خود را بر ارتقای زیست‌بوم فناوری، توسعه فعالیت‌های نوآورانه و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت متمرکز کرده است.

او افزود: مرکز رشد دانشگاه میزبان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیانی است که در حوزه‌های پیشرفته مهندسی و فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنند و با اتکا به دانش تخصصی و ظرفیت‌های علمی خود، درصدد عرضه محصولات و خدمات فناورانه به بازار هستند. حضور در نمایشگاه شیراز اکسپو فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها، توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری و پیگیری اهداف سند تحول دانشگاه در مسیر دستیابی به جایگاه دانشگاه نسل چهارم، به‌عنوان دانشگاهی کارآفرین و ارزش‌آفرین فراهم کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به ظرفیت نمایشگاه برای توسعه تعاملات صنعتی و تجاری گفت: برنامه‌ریزی منسجم، استقبال بازدیدکنندگان، حضور مدیران صنایع بزرگ و مشارکت هیئت‌های تجاری بین‌المللی، این رویداد را به بستری برای شبکه‌سازی، مذاکرات تخصصی تجاری و صنعتی (B۲B) و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک تبدیل کرد.

او افزود: فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز شرکت‌کنندگان و استقرار مترجمان تخصصی برای تسهیل ارتباط با هیئت‌های خارجی، از جمله اقداماتی بود که به معرفی دستاورد‌های فناورانه دانشگاه و توسعه تعاملات فراتر از مرز‌های کشور کمک کرد.

پاویون دانشگاه صنعتی شیراز در نمایشگاه شیراز اکسپو ۱۴۰۵ میزبان هشت شرکت فناور و دانش‌بنیان بود که محصولات و خدمات خود را در حوزه‌های مختلف فناوری و صنعت عرضه کردند.

باتری‌های لیتیومی و ذخیره‌ساز‌های پیشرفته انرژی، نرم‌افزار‌های بالینی و تجهیزات پزشکی، نرم‌افزار و هوش مصنوعی، توسعه سامانه‌های مبتنی بر عامل‌های هوشمند (Agent)، طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته، اتوماسیون خطوط تولید و ماشین‌آلات صنعتی، مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی و طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، از جمله حوزه‌های فعالیت این شرکت‌ها بود.

در بخش تجهیزات آزمایشگاهی نیز دستگاه‌هایی مانند تجهیزات تیتراسیون و کارل فیشر معرفی شدند. حضور شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها، امکان آشنایی فعالان صنعتی با محصولات فناورانه مستقر در دانشگاه و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک را فراهم کرد. در این رویداد ییش از ۴۰ درخواست خرید محصول ثبت شد.

پاویون دانشگاه در روز‌های ابتدایی نمایشگاه بیش از ۲۰۰ مراجعه‌کننده تخصصی، از جمله اعضای هیئت‌های تجاری و بازرگانان خارجی داشت که این مراجعات در مجموع به ثبت ۱۴۵ درخواست خرید منجر شد.

در ادامه برنامه‌های دانشگاه صنعتی شیراز برای توسعه فناوری و تقویت ارتباط با صنعت، رویداد ایده‌پردازی «فارس اینوهاب» نیز با میزبانی این دانشگاه برگزار شد. این رویداد بستری برای ارائه و رقابت ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های صنعتی و شناسایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه‌ای فراهم کرد که قابلیت پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنعت را دارند.

در جریان این رویداد، ایده‌های نوآورانه صنعتی مورد بررسی و رقابت قرار گرفتند و در نهایت، تیم متشکل از دکتر فرنوش آقای دانشور و دکتر عبدالحسین بغلانی، اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز، با ارائه طرح کاربردی «نشت‌یابی هوشمند» رتبه نخست و عنوان تیم برگزیده را کسب کرد.

این طرح نمونه‌ای از تلاش برای تبدیل دانش تخصصی دانشگاهی به راهکار‌های فناورانه با قابلیت کاربرد در صنعت است و موفقیت آن، ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه را در ارائه ایده‌های مسئله‌محور نشان می‌دهد.

منبع: دانشگاه صنعتی فارس