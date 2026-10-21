باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت بهداشت نوار غزه روز چهارشنبه با اشاره به وضعیت ژنراتور‌های برق بیمارستان‌ها، علت این وضعیت را محدودیت‌های رژیم صهیونیستی بر ورود لوازم تعمیر و نگهداری عنوان کرد و نسبت به خطر توقف بخش‌های حیاتی و نجات‌بخش بیمارستان‌ها هشدار داد.

این هشدار پس از آن مطرح می‌شود که این وزارتخانه در ۱۶ سپتامبر گذشته (۲۵ شهریور) از خروج ۷۰ درصد ژنراتور‌های برق بیمارستان‌ها از مدار به دلیل کمبود سوخت، روغن و قطعات یدکی به دلیل محاصره رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه امروز خود اعلام کرد که مقادیر روغن لازم برای راه‌اندازی ژنراتور‌های برق بیمارستان‌ها به پایان رسیده است و هشدار داد که این بحران، ژنراتور‌های باقی‌مانده را با خطر از کار افتادن تهدید می‌کند.

منبع: ایرنا