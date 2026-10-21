در جریان معاملات امروز ۲۹ مهر شاخص کل بورس با کاهش ۹۹ هزار و ۸۳ واحد در سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۹ مهر شاخص کل بورس با کاهش ۹۹ هزار و ۸۳ واحد در سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، فولاد و فملی سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴ هزار و ۲۶۷ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، کانه فلزی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فیروزا، فولاد و ومعادن بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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